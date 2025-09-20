¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤«¤é¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æµ¯¶È²È¤Ø¡£¥Í¥¤¥ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ðー¡¢»ö¶È¤Ç¹Ã²ì¤Î¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤
¼¢²ì¸©¹Ã²ì¡Ê¤³¤¦¤«¡Ë»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëISY¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ï¥¤¡Ë¹çÆ±²ñ¼Ò¡£2025Ç¯7·î£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ðー¡ÖÇ¦¤ÓBAR Û°¡Ê¤·¤Î¤Ó¥Ðー ¤ª¤Ü¤í¡Ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤ÎÆâÅÄ¿¿Íý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÃæ³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢Â´¶È¤òÁ°¤Ë¾åµþ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡ÖYURIMARI¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢µ¯¶È²È¤Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Í¥¤¥ëµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹Ã²ì»Ô¤Ç¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Ï¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥í¥ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥«¥Õ¥§¤ò³«Àß¡¢¸å¤ËÌë¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÂçÀ¹¶·¤Ë¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ðー¤ò³«¶È¡£¡Ö¹Ã²ì¤Î¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤È²ÁÃÍ¤Î³ÎÎ©¤ËÎÏ¤òÃí¤°°ìÊý¤Ç¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ëÂåÉ½¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó¡£·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤È¡¢Ì¤Íè¤ËÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¹Ã²ì»ÔÆâ¤Ç¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó£³Å¹ÊÞ¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ðー¤ò·Ð±Ä¡£»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¢²ì¡¦¹Ã²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
¡¦¡¦¡¦¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2010Ç¯¤Ë£±Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò¸½ºß¤Î¾ì½ê¡¦¿å¸ý¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤³¤ò´Þ¤á¤Æ¹Ã²ì»ÔÆâ¤Ë£³Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¿å¸ýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤âÊ»Àß¤·¡¢¥ê¥ó¥Ñ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤Î»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë2022Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Ï¥¦¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈþÍÆ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ªÅ¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤À¤±¥Ñ¥Õ¥§¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìë¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥Öー¥à¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹¥É¾¤Ç£³Ç¯´ÖÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥í¥óÍøÍÑ¼ÔÍÍÀìÍÑ¤ÎÈþÍÆ¥«¥Õ¥§¤È¤·¤ÆÉÔÄê´ü¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢2025Ç¯£··î¤Ë¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÇ¦¤Ó¥Ðー Û°¡Ê¤·¤Î¤Ó¤Ðー¡¡¤ª¤Ü¤í¡Ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦¡¦¡ÖÇ¦¤Ó¥Ðー Û°¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤«¡©
Î©¤Á¾å¤²¤ë»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹Ã²ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¦¼Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢¡ÖÛ°·îÌë¤Ë±£¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡£Å¹Æâ¤ÏÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ³À¤ò¤è¤¸¤Î¤Ü¤ëÇ¦¼Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÇ¦¡×¤Î³Ý¤±¼´¡¢¼êÎ¢·õ·¿¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤äÏÂÍÎ¿©¤Ê¤É¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ÃË½÷Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿°û¿©¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï
¡¦¡¦¡¦¤Ê¤¼¥Ðー¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÄê³°¤Î»ö¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°¤µ¤ó¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¿å¸ý¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç½ÉÇñ»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÂÚºß¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê»¶ºö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤ªÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÊª·ï¤ò¸«¤ë¤È¾ì½ê¤â²ñ¼Ò¤«¤é¶á¤¯¡¢¿©»ö¸å¤Ë£²¸®ÌÜ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Æ¡¢Ìë¥Ñ¥Õ¥§¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë½÷À¤¬¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¥Ðー¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¡È¤¢¤ê¡É¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ´ü¤Ë¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ°ÜÅ¾¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Í¾Íµ¤â¤Ê¤¯µÞÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÁÇÁá¤¯Æ°¤¯¤Î¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥×¥óÁ°¤Î£¶·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃµ¤·¡¢¶ìÏ«¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä½àÈ÷´ü´Ö£±¥«·îÈ¾¤Ç¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦¡¦¥ªー¥×¥ó¸å¤Î¾õ¶·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤À¤Þ¤À½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Î¥ªー¥Êー¤ÎÊý¡¹¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤È±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Î©ÃÏ¤¬¤è¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âçºå¤äÂ¾ÉÜ¸©¤«¤é¤â¥Ñ¥Õ¥§¤òÌÜÅª¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊ¿Æü¤Ç¤â22»þ¤ò¥Ôー¥¯¤ËËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥ë¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¥Ðー¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐ¾Ý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÐÊý¤Ë¤´¾Ò²ð¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾Íè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÅÏÊÆ¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÆ³¤«¤ì¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÆ»¤Ø
¡¦¡¦¡¦¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤«¤éµ¯¶È²È¤Ø¡¢¤½¤Î¤´·ÐÎò¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð¿È¤ÏÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¸½ºß¤Î¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ³Ø¤Î£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡££³Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¾åµþ¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¡ÖYURIMARI¡×¤È¤·¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤ò¤·¡¢20ºÐ¤Þ¤ÇÅìµþ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¡¦°úÂà¸å¤Ï´ØÀ¾¤ËÌá¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÎò¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¿¦¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤òÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿³¤³°¤Ø¸ì³ØÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¡¢£´¥«·î´Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂÚºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï²¿¤«¤Î¼ê°ã¤¤¤Ç¸ì³Ø³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Í½Äê¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÍ§¿Í¤È½»¤Þ¤¤¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤òÂ´¶È¤·¡¢³Ø¹»¤ËËº¤ì¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÇÃ±°Ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬³°¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤â³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦¡¦¤½¤³¤«¤éµ¯¶È¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¡¢28ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç£³Ç¯´Ö¤Û¤É¥Í¥¤¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¼¢²ì¸©¤Ëµ¢¤ê¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Î¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ë£´Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë·ëº§¡¢½Ð»º¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤òµ¡¤ËÆüÃæ¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤«¤±¤â¤Á¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â·î¤Ë£²¡¦£³²ó¤ÏÍ§¿Í¤Ë¥Í¥¤¥ë¤Î»Ü½Ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ»½Ñ¤Î¼Á¤ÏÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥Í¥¤¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ý¥³¥ß¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Í¥¤¥ë¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆºÆº§¤·¡¢ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¡¢»Ò¤É¤â¤¬£²ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ISY¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä²ñ¼Ò¤ò¶½¤¹¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¤¥ë¶È³¦¤ÏÂ¾¤ÎÈþÍÆ»º¶È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎ¥¿¦Î¨¡¢ÇÑ¶ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Í¥½¨¤Ê¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¥Í¥¤¥ë°ìËÜ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÂ³¤¯¼ã¤¤¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËISY¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Í¥¤¥ë¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡£¤½¤·¤Æ»ö¶È¤ÇÄ®¤ª¤³¤·¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤
¡¦¡¦¡¦º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¯¶È¤«¤é15Ç¯¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Ï¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸½Ìò¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÀè¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤ÏË¤«¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤äºÒ³²¸å¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Í¥¤¥ë¤ò»Ü¤¹¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä®¤ª¤³¤·¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇ¦¤Ó¥Ðー¡¡Û°¡×¤Ç½µËö¤À¤±¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅïÂß¤·¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤òºî¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ÏÛ°¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤Ï¥µ¥í¥ó¤Ç¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤·¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢°ìÆü¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ã²ì¤Ç²á¤´¤·¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Å¿ÀÆ»¡Ê¤³¤·¤ó¤È¤¦¡Ë¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È²È·Ï¤È¤·¤Æ½ÇÊì¤¬Àê¤¤»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î¡Öµ¤¡×¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼ø¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜÃæ¤Î¿À¼Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¿Í¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ëÈþÍÆ¤Î»Å»ö¤ÏÅ·¿¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Í¥¤¥ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â¶öÁ³¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¶öÁ³¤Ç¡¢Àè¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÍ§¤Î»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬»ä¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÅÏÃ°ìËÜ¤Ç¾åµþ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤È¤¤¤¦¤¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡£ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤Þ¤¢¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦»ä¤Ê¤é¡×¡Ê¾Ð¡Ë¤È¡£¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¤â¤È¤ËÍè¤¿»öÊÁ¤Ï¡¢¡Ö»î¤µ¤ì¤´¤È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ISY¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥ï¥¤¡Ë¹çÆ±²ñ¼Ò
Âå¡¡É½¡§ÆâÅÄ¡¡¿¿Íý
½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿å¸ýÄ®µþÄ®5-5
TEL¡¡¡§090-7762-0108 (office)
URL¡¡¡§https://isy-co.com/
¢£Ç¦¤ÓBAR¡¡Û°¡Ê¤·¤Î¤Ó¥Ðー ¤ª¤Ü¤í¡Ë
½» ½ê¡§¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿å¸ýÄ®µþÄ®3430
±Ä¶È»þ´Ö¡§18:00～25:00
TEL ¡§070-9003-0846
ÄêµÙÆü¡¡¡§ÉÔÄêµÙ
¢£ISY¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡§¿å¸ýÅ¹¡¦£²ndÅ¹¡¦¹Ã²ìÅ¹¡¡¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
