奇跡の石「スーパーセブン」をおしゃれに仕立てたパワーストーンブレスレット、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、魂を目覚めさせる石・スーパーセブンを中心に、メンズとレディースそれぞれのデザインで仕立てたパワーストーンブレスレット「スーパーソウル」「ビーナスソウル」を発売開始いたしました。
心の奥深くに眠る可能性を呼び覚まし、持ち主を新たなステージへと導くスーパーセブン。
年々希少となる上質なスーパーセブンのエネルギーを活かし、パワフルかつ上品に仕立てたブレスレットは、世代やシーンを問わずお使いいただけます。
■ Super Soul
https://malulani.info/?pid=187312650
◆サイズ/販売価格
- S（約14～14.5cm） 280,000円（税込308,000円）
- M（約15～15.5cm） 280,000円（税込308,000円）
- L（約16～16.5cm） 290,000円（税込319,000円）
- LL（約17～17.5cm） 300,000円（税込330,000円）
宇宙の叡智を宿すスーパーセブン、高貴と誠実を象徴するサファイアに、「MALULANI」と刻印のハワイアンジュエリーを合わせた、究極のパワーストーンブレスレット。
運命の軌道を整えるべく、常に必要な判断力と直感を養ってくれる性質は、内なる迷いを払拭し、進むべき道を示してくれるでしょう。
中央に配したハワイアンジュエリーは、「MALULANI」と刻印のオリジナル仕様。
「樽の中で夢を熟成し、発酵させる」との言い伝えを持つバレル（樽）型は、大切な夢の実現を願う方、人生の成功を願う方におすすめです。
■Venus Soul
https://malulani.info/?pid=187319408
◆サイズ/販売価格
- S（約14～14.5cm） 200,000円（税込220,000円）
- M（約15～15.5cm）200,000円（税込220,000円）
- L（約16～16.5cm） 210,000円（税込231,000円）
- LL（約17～17.5cm）220,000円（税込242,000円）
心身を優しく癒し、自分自身との繋がりを取り戻させてくれる、高次元の波動を纏ったパワーストーンブレスレット。
キラキラと輝く内包物を含む上質なスーパーセブンや、慈愛と優雅さを体現するピンクアメジストとクンツァイトは、過去を手放し、新たな幸せに進むときに、そっと寄り添ってくれるでしょう。
柔らかな印象のピンクゴールドカラーのシルバー925パーツを合わせ、温もりと気品を併せ持つデザインに仕立てたブレスレットは、ご自身のお守り、大切な方への贈り物におすすめです。
■販売店舗：公式オンラインショップ、表参道店、大阪ルクアイーレ店
■ スーパーセブンとは？
アメジストやスモーキークォーツなど、7種の鉱物がひとつに共生する非常に希少な天然石で、「聖なる力が目覚める石」「宇宙意識とつながる石」とも呼ばれます。魂の成長を促し、あらゆる側面での運気を上昇させる万能的なヒーリングストーンです。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
