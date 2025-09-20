奇跡の石「スーパーセブン」をおしゃれに仕立てたパワーストーンブレスレット、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、魂を目覚めさせる石・スーパーセブンを中心に、メンズとレディースそれぞれのデザインで仕立てたパワーストーンブレスレット「スーパーソウル」「ビーナスソウル」を発売開始いたしました。

心の奥深くに眠る可能性を呼び覚まし、持ち主を新たなステージへと導くスーパーセブン。

年々希少となる上質なスーパーセブンのエネルギーを活かし、パワフルかつ上品に仕立てたブレスレットは、世代やシーンを問わずお使いいただけます。

■ Super Soul

https://malulani.info/?pid=187312650

◆サイズ/販売価格

- S（約14～14.5cm） 280,000円（税込308,000円）- M（約15～15.5cm） 280,000円（税込308,000円）- L（約16～16.5cm） 290,000円（税込319,000円）- LL（約17～17.5cm） 300,000円（税込330,000円）

宇宙の叡智を宿すスーパーセブン、高貴と誠実を象徴するサファイアに、「MALULANI」と刻印のハワイアンジュエリーを合わせた、究極のパワーストーンブレスレット。

運命の軌道を整えるべく、常に必要な判断力と直感を養ってくれる性質は、内なる迷いを払拭し、進むべき道を示してくれるでしょう。

中央に配したハワイアンジュエリーは、「MALULANI」と刻印のオリジナル仕様。

「樽の中で夢を熟成し、発酵させる」との言い伝えを持つバレル（樽）型は、大切な夢の実現を願う方、人生の成功を願う方におすすめです。

■Venus Soul

https://malulani.info/?pid=187319408

◆サイズ/販売価格

- S（約14～14.5cm） 200,000円（税込220,000円）- M（約15～15.5cm）200,000円（税込220,000円）- L（約16～16.5cm） 210,000円（税込231,000円）- LL（約17～17.5cm）220,000円（税込242,000円）

心身を優しく癒し、自分自身との繋がりを取り戻させてくれる、高次元の波動を纏ったパワーストーンブレスレット。

キラキラと輝く内包物を含む上質なスーパーセブンや、慈愛と優雅さを体現するピンクアメジストとクンツァイトは、過去を手放し、新たな幸せに進むときに、そっと寄り添ってくれるでしょう。

柔らかな印象のピンクゴールドカラーのシルバー925パーツを合わせ、温もりと気品を併せ持つデザインに仕立てたブレスレットは、ご自身のお守り、大切な方への贈り物におすすめです。

■販売店舗：公式オンラインショップ、表参道店、大阪ルクアイーレ店

■ スーパーセブンとは？

アメジストやスモーキークォーツなど、7種の鉱物がひとつに共生する非常に希少な天然石で、「聖なる力が目覚める石」「宇宙意識とつながる石」とも呼ばれます。魂の成長を促し、あらゆる側面での運気を上昇させる万能的なヒーリングストーンです。

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=187312650

https://malulani.info/?pid=187319408

◆ラグジュアリーコレクションはこちらから

https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆おすすめ記事

▶スーパーセブン | 効果・意味・アクセサリー

https://malulani.info/column/dictionary/superseven

▶7種類の鉱物が混合された奇蹟の石『スーパーセブン』最強のパワーストーンで運気アップしよう！

https://malulani.info/column/stone-dictionary/883.html

▶天然石 パワーストーン スーパーセブン：石の効果 意味 相性 魅力に迫る！パワーストーンの浄化方法も詳しく解説！

https://malulani.info/column/basic-knowledge/19373.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。