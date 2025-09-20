スポーツDAY青梅2025開催！

イベントの詳細

プログラム・内容(https://www.city.ome.tokyo.jp/site/ome-tky/69836.html)

青梅市[表: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/45_1_3e820c414118e39044f83e0aa01ddff2.jpg?v=202509200255 ]

★スポーツDAY青梅2025 特別企画★

・eスポーツ体験

対戦型eスポーツや障害特性に合わせて体験ができるsmileパラスポを実施

・ビームライフル射撃体験

東京2025デフリンピック特別企画として、ビームライフル射撃体験を実施

・エクストリームスポーツ体験

プロスケーターによるスケートボード教室や初心者から中級者まで楽しめるミニ大会を実施

・ＶＲボート体験

ボートレースのスピード感と臨場感を味わえる体験会を実施

★今回初登場の体験企画★

・初心者ヨガレッスン

ヨガ世界大会日本人初ワールドチャンピオンである三和由香利さんの指導の下、ヨガ体験を実施

・ラグビー体験

タグラグビーとラグビーの基本に少し触れてみるスポーツ体験を実施

・ミニスポーツラリー

各スポーツ競技を親子でチャレンジしてクリアを目指すスポーツ体験を実施

★その他の企画★

・各種スポーツ体験（全27種目の体験を市内各スポーツ施設等で実施）

・その他

開会セレモニーでは、新体操やダンスチームが華麗な演技を披露。屋外にはキッチンカーブース等も設置予定。

問い合わせ

青梅市教育委員会生涯学習部スポーツ推進課スポーツ推進係

電話番号：0428－22-1111（内線2393）

平日8時30分～17時