青森県八戸出身の漫画家 類家海の「けがわとなかみ」展が八戸ブックセンターにて開催決定 9月20日(土)～11月23日(日)
異種同士の愛と友情を描いた人気漫画『けがわとなかみ』（新潮社バンチコミックス刊）。本作を日本一売ってきた作者の地元・青森県八戸市の「八戸ブックセンター」にて、完結を記念した「けがわとなかみ」展が開催されます。会期は2025年9月20日(土)～11月23日(日)まで。入場は無料です。
青森県八戸市出身の漫画家・類家海（るいけ・うみ）による人気漫画『けがわとなかみ』は、異種動物間の愛と友情、そして命のつながりをテーマに描かれ、株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」での連載を通じて、多くの読者から支持を集めてきました。
この度、本作の完結を記念して、2025年9月20日（土）～11月23日（日）まで、八戸ブックセンターにて「けがわとなかみ」展が開催されます。
会場では、この「けがわとなかみ」展のために類家海氏が描き下ろしたイラスト、実際に使用した画材の展示、さらに作者の本棚を再現したコーナーなど、ここでしか見られない展示の数々をご覧いただけます。
また、9月27日（土）からは、描き下ろしイラストが印刷されたクリアファイルを特典として配布予定。また、会場でしか購入できないサイン本の販売も行います。
入場は無料です。ぜひこの機会にご来場ください。
※特典クリアファイルは、八戸ブックセンターで書籍または雑誌を1冊以上購入された方が対象となります。
作者・類家海コメント
地元八戸でこのような機会をいただけたことに感謝しています。
たくさんの方にご覧いただけますように！
展覧会概要
期間：2025年9月20日（土）～11月23日（日）
場所：八戸ブックセンター ギャラリー（青森県八戸市六日町16番地2 Garden Terrace 1階）
入場料：無料
特典：9月27日（土）より、書籍・雑誌購入者に描き下ろしクリアファイルをプレゼント（1人1枚、数量限定）
サイン本販売：あり
展覧会URL：https://8book.jp/bookcenter/7997/
書籍内容紹介
ある日、食べようとしたうさぎに告白されるきつね。きつねの戸惑いをよそに、「あなたが好き」と伝え続けるうさぎ。うさぎの強めなアプローチによって、きつねの心の強張っていた部分が少しずつ柔らかくなっていく。果たして、食うものと食われるものは共に生きることができるのか――？ 「泣いた」という声続出の、異種同士の愛と友情の物語。
第1話試し読みはこちらから
https://kuragebunch.com/episode/14079602755256254898
著者紹介
類家海（るいけ・うみ）
青森県八戸市出身。八戸工業大学第二高等学校普通科美術コースを卒業。高校から大学にかけてデザインを専攻。
2023年9月～「けがわとなかみ」連載開始。『けがわとなかみ』（新潮社）が初の連載作品となる。
Xアカウント：https://twitter.com/hebitozou0821
書籍データ
1巻書影
2巻書影
3巻書影
4巻書影
【タイトル】
けがわとなかみ 全1～4巻
【著者名】
類家海
【造本】
B6
【定価】
770円（税込）
【URL】
https://www.shinchosha.co.jp/book/772687/