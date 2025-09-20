コミックス400万部突破TVアニメ『桃源暗鬼』が初のゲームアプリコラボ！『コトダマン』とのコラボイベントを9月24日（水）より開催

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）において、TVアニメ『桃源暗鬼』との初コラボを、本年9月24日（水）より開催します。なお、TVアニメ『桃源暗鬼』がゲームアプリとコラボレーションを行うのは本コラボが初となり、作中の人気キャラクターたちがコトダマンの世界に登場します。

本コラボでは、「一ノ瀬四季」「無陀野無人」「皇后崎 迅」をはじめとしたTVアニメ『桃源暗鬼』のキャラクターがコラボ召喚に登場します。また、アプリ内でTVアニメ『桃源暗鬼』コラボ記念「花魁坂京夜パック」を購入すると「花魁坂京夜」を入手できます。

さらに、本日9月20日（土）よりコラボ記念スペシャルPVを公開します。そのほか、『コトダマン』×TVアニメ『桃源暗鬼』コラボ召喚コトダマンセットや「声優サイン色紙」が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。

なお、本コラボの詳細は、9月23日（火・祝）20：00より、コトダマン公式YouTubeチャンネルで配信するコトダマン公式放送【GODステーション】でプレミア公開します。

・TVアニメ『桃源暗鬼』コラボ記念スペシャルPV：https://youtu.be/vGukfp0D6T8

・コトダマン公式放送【GODステーション】：https://www.youtube.com/kotodamanpr

・コトダマン公式サイト：https://kotodaman.jp

＜コラボ開催期間＞ 2025年9月24日（水）16：00頃～10月14日（火）15：59

■「一ノ瀬四季」「無陀野無人」「皇后崎 迅」などがコラボ召喚に登場！

【コラボ召喚に新登場するキャラクター】※敬称略

火属性 ★6 一ノ瀬四季（進化後）CV：浦 和希

闇属性 ★6 無陀野無人（進化後）CV：神谷浩史

闇属性 ★6 皇后崎 迅（進化後）CV：西山宏太朗

木属性 ★6 屏風ヶ浦帆稀（進化後）CV：石見舞菜香（屏風ヶ浦帆稀）長谷川育美（血の巨人）

水属性 ★6 矢颪 碇（進化後）CV：坂田将吾

闇属性 ★6 手術岾ロクロ（進化後）CV：三浦 魁

光属性 ★6 漣 水鶏（進化後）CV：愛美

水属性 ★5 遊摺部従児（進化後）CV：花江夏樹

■TVアニメ『桃源暗鬼』コラボ記念「花魁坂京夜パック」が登場！

本コラボでは、TVアニメ『桃源暗鬼』コラボ記念「花魁坂京夜パック」を販売します。購入すると「花魁坂京夜」を入手できます。なお、本コラボ期間中は一部を除くコラボクエストにおいて、「花魁坂京夜」をリーダーにすると満福時※と同じ報酬を獲得できます。

※クエストクリア後の獲得報酬で、リーダーに編成しているコトダマンの「福」の数に応じた確率で「福ボーナス」がもらえます。

満福（★6の福99）の場合、必ず「福ボーナス」を2個獲得することができます。

天属性 ★6 花魁坂京夜 CV：木村良平

■「桃屋五月雨」「桃宮唾切＆桃部真中」などがコラボクエストに登場！

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略

火属性 ★6 無陀野無人(鬼ごっこ) CV：神谷浩史

光属性 ★6 桃草 蓬 CV：伊瀬茉莉也

木属性 ★6 桃屋五月雨 CV：増谷康紀

天属性 ★6 桃宮唾切＆桃部真中 CV：岸尾だいすけ（桃宮唾切）水中雅章（桃部真中）

■TVアニメ『桃源暗鬼』コラボ各種キャンペーンを開催！

『コトダマン』×TVアニメ『桃源暗鬼』コラボ召喚コトダマンセットや「声優サイン色紙」が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。

各種キャンペーンの応募規約・参加条件・賞品の詳細は、コトダマン公式お知らせをご確認ください。

※キャンペーンお知らせURL：https://xfl.ag/41fhtdf

■TVアニメ『桃源暗鬼』

「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）で人気連載中の漆原侑来による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。コミックス累計部数は400万部突破 、2023年6月に「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動。第一弾として舞台『桃源暗鬼』、第二弾としてTVアニメ『桃源暗鬼』、第三弾としてスマートフォンゲーム化が発表されている。7月11日より毎週金曜よる11時からアニメ放映中。

公式サイト：https://tougenanki-anime.com/#/

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗⿁製作委員会

■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp(https://kotodaman.jp) >

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。

■アプリ概要

ゲーム名 共闘ことばRPG コトダマン

カテゴリ ゲーム（ことば合わせRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS16.0以降

【Android(TM)】Android 7.0以降

利用方法 ・各ストアで「コトダマン」を検索

・ゲームダウンロードURL：https://xfl.ag/kotodaman

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。