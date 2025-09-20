電子チラシサービスShufoo!、コンタクトレンズ専門店「中央コンタクト」「フラワーコンタクト」、カラコン専門店「Measis（メアシス）」の情報がチェックできるようになりました！

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が運営する国内最大級の電子チラシサービス「Shufoo!（シュフー）」は、国内外の主要メーカーのコンタクトレンズを取り扱う株式会社中央コンタクト（静岡県静岡市 代表取締役：藤本 亮吉）が運営するコンタクトレンズ専門店「中央コンタクト」「フラワーコンタクト」「Measis（メアシス）」各店舗のチラシやキャンペーン情報の本格掲載を9月20日より開始しました。

電子チラシサービス「Shufoo!」は2001年にサービス開始して以来、日々のお買いものをもっと便利にしたいという想いからスーパーマーケットをはじめとした様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しています。

株式会社中央コンタクトは、日本全国に展開するコンタクトレンズ専門店です。定番の使い捨てレンズから高機能タイプ、乱視・遠近両用、人気のカラーコンタクトレンズまで多数取り扱っています。会員数は250万人を超え、初めての方もリピーターの方も、安心で快適なコンタクトライフを送れるよう、専門スタッフがサポート。オンラインストアもあり、便利にお買い物いただけます。

今回、「中央コンタクト」「フラワーコンタクト」、カラコン専門店「Measis（メアシス）」をあわせて、全国165店舗（2025年9月現在）のチラシをはじめ、キャンペーンやクーポン情報を「Shufoo!」でチェックできるようになりました。「Shufoo!」では、ユーザーの皆さんをはじめとする生活者と企業の「買いもの」という接点を心地よいものにするため、利便性とユーザービリティ向上を続けてまいります。

■株式会社中央コンタクト マーケティング部 吉田様からのコメント

昨今、新聞を購読されない方も多い中で、少しでも多くの皆様に当店のことを知っていただくために、Shufoo!様に掲載することにいたしました。

当社はお客様の「視生活」をサポートすることをモットーに、お客様一人ひとりに最適なコンタクトレンズをご案内できるよう、プロの専門スタッフが店舗に常駐しています。お得なキャンペーンも実施していますので、是非お気軽にご来店ください。

■Shufoo! について

月間1,600万人（2025年9月現在、提供ASP上のアクセス含む）が利用し、全国12万店以上が参加する国内最大級の電子チラシサービスです。日本全国のスーパーやホームセンター、家電店、ドラッグストア等のチラシを無料でチェックできるほか、お店のおすすめ商品、タイムセール、バーゲン情報、クーポンや割引デーの情報、レシピ検索など、毎日のお買物を便利でお得にする情報が満載です。スマートフォンアプリのほか、PCやタブレットなど様々な端末で利用できます。2001年8月よりTOPPAN株式会社が運営を開始し、2019年4月1日よりTOPPANグループの株式会社ONE COMPATHが運営しています。

URL https://www.shufoo.net

■株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134名（2025 年 4月時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE（ローカルワン）」

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。