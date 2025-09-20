「yogafest YOKOHAMA 2025」ロイブの特別クラスが満員御礼！

株式会社LOIVE

株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）が運営する女性専用ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」は、2025年9月13日（土）～15日（月）に横浜で開催されたアジア最大級ヨガイベント『yogafest YOKOHAMA 2025』に参加しました。当日は社内レッスンスキルコンテスト優勝者によるオリジナルレッスンの「陽陰ヨガ」、トップトレーナーによる「YOGATES」のクラスが満員御礼となり、無料クラスの「エアロビヨガ」も多くの方にご参加いただき、終日熱気に包まれました。



2025年9月13日から3日間、パシフィコ横浜内で開催された『yogafest YOKOHAMA 2025』に、株式会社LOIVEからはインストラクター、トレーナーらが出演し、陽陰ヨガ・YOGATESの2つの有料クラスは、いずれも満員御礼となりました。

- 「陽陰ヨガ」では、参加者が体の内側からリフレッシュできるフローを体験。前半は陽の動きで代謝を促進、後半は陰のポーズで心身を落ち着かせ、前向きな高揚感とともに1日をスタートできる構成です。「陰陽ヨガ」



「YOGATES」では、ヨガとピラティスの相乗効果で、参加者それぞれが心身の変化を実感。自分の強さや柔軟性を改めて感じられるレッスンとなりました。

「YOGATES」

15日に開催された無料クラス「エアロビヨガ」も大盛況。参加者同士が自然に交流しながら体を動かし、会場は終日活気にあふれていました。

「エアロビヨガ」

株式会社LOIVEは今回の参加を通じて、ヨガの楽しさと体験価値を広く伝えるとともに、女性が自分の体と向き合い、ウェルビーイングな生活を楽しむ機会を提供しました。今後も特別クラスやイベントを通じて、はじめてヨガに触れ合う方も、地域や全国のヨガ愛好者との交流も深めてまいります。

イベント概要

イベント名：yogafest YOKOHAMA 2025

開催日：2025年9月13日（土）～15日（月）

場所：パシフィコ横浜（屋外・屋内複合会場）

株式会社LOIVE出演講師：

・北島里枝（loIve トップトレーナー）

・岩村 葵・永田真子（loIve トレーナー）

・奥村文菜・勝本夕貴・石川沙耶（インストラクター）

実施クラス：

- 陽陰ヨガ（有料・満員御礼）- YOGATES（有料・満員御礼）- エアロビヨガ（無料・大盛況）