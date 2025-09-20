【At On 50 Store Echika表参道店】2025年9月26日(金)グランドオープン

キリー＆アソシエイツ株式会社

創業78年の歴史を持つファッション雑貨メーカーのキリー＆アソシエイツ株式会社（本社：文京区、代表取締役：片桐幸之助）は2025年9月26日(金)から2026年5月末までの期間限定で「At On 50 Store Echika表参道店」をオープンいたします。



本店では、「まちかど画廊」や「MYUUA（ミューア）」、「M.E.（エムイー）」など、遊び心とクリエイティビティ溢れるブランドのファッション雑貨やライフスタイル雑貨を取り揃えています。

表参道というトレンドの発地で、日常に彩りを与えてくれる好奇心をくすぐる雑貨を、より多くのお客様に届けます。

実際に手に取って見ることができるこの機会に、ぜひEchika表参道店へお立ち寄り下さい。

限定刺繍キーホルダー

また、店舗にて5000円税込以上お買い上げにつき、限定キーホルダーを先着順でプレゼントいたします。

（※無くなり次第終了）

■ 店舗概要 店舗名：At On 50 Store Echika表参道店

・開業日：2025年9月26日(木) 営業時間：10:00～21:00

・所在地：東京都港区北青山3丁目6番地12号 Echika表参道店

※本店舗は2026年5月末までの期間限定出店を予定しております。

施設情報：Echika表参道店 （ https://www.metropro-sc.jp/echika-omotesando/ ）

「At On 50 Store」は、日本から見た世界、世界から見た日本、世界中に拡がる魅力をAtOn50は様々な形式で表現をしていきます。普段気が付かない当たり前の魅力にフォーカスしていき、過去と現在を繋ぎ、未来に向けてカルチャーを作り上げていく。

我々のPROJECTを通じて多様な価値観の素晴らしさを世界に伝えていきます。

さらに今秋には、次なる拠点として空港エリアへの出店も予定しております。表参道に続き、新しい舞台からも『At On 50 Store』の魅力をお届けしてまいります。

■主要取り扱いブランド紹介

まちかど画廊MYUUAM.E.

【まちかど画廊】(https://aton50.com/collections/machikado)

まちかど画廊とは、歴史や文化がたくさん詰まった「まちかど」の魅力を伝えていく新しい切り口のブランドです。「まちかどはアートだ！」を標語に掲げ、地元で愛されるローカリズムの企業や消えゆく昭和の面影などを、形式にとらわれない自由な発想と表現により、ありそうでなかった面白くて可愛いものの商品開発を目指しています。そんなブランドを表現したロゴは、アートディレクターの千原徹也さんにデザインしていただきました。

この想いと共に、まちで有名なお店と一緒に企画・開発した商品は世の中で他には有りません。地元で愛され、地元を離れていてもどこか懐かしくなるような、そんなアイテムをお届けします。

【MYUUA（ミューア）】(https://aton50.com/collections/myuua)

あなたのあでやかな魂と、旅する。

初めて降り立つ地で、景色や色、人、文化が、あなたの魂に飛び込んできて、身体の芯が震えたことはありませんか。

このときの感覚を、MYUUAでは”あでやかな魂”と呼ぶことにしました。

MYUUAは各地で感じたあでやかな魂を絵と雑貨で表現していきます。

MYUUAの作品をあなたのあでやかな魂と一緒に、旅のおともにしませんか。

極彩色を纏ったあなたが、明日はもっとあなたらしくなる。

【M.E.（エムイー）】

I’m addicted to M.E.

M.E.は「誰にどう思われるか」よりも「自分が自分を好きでいる気持ち」を大切にします。

極彩色のカラーリング、感性を揺さぶるユニークなディティール。

M.E.のアイテムを通じて、“自己中（毒）な気持ち”を永遠に持ち続けてほしい。

自分が幸せになれば周りも幸せになる、そんな連鎖を生み出していくブランドです。

■At On 50公式EC/SNS

公式EC：https://aton50.com （10,000円（税込）以上の購入で国内送料無料 ※一部地域除く）。

Instagram：https://www.instagram.com/at_on_50/

X：https://x.com/at_on_50

【本件に関するお問い合わせ先】

制作会社名：キリー＆アソシエイツ株式会社

代表者：⽚桐幸之助

創業：1947 年 4 月

事業内容：ファッショングッズ、キャラクターグッズの企画製造販売

所在地：東京都文京区⽩山 5-17-11

メールアドレス : information@kily.co.jp

電話番号 : 03-3945-6901

ＵＲＬ： https://www.kily.co.jp