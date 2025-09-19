『妄想総理シリーズ』人気作「宇宙人総理」を5日間無料公開！――Amazon Kindleにて期間限定キャンペーン

株式会社リリパット

📘キャンペーン概要

対象タイトル：「宇宙人総理」

期間：2025年９月２６日～９月３０日（5日間）

実施場所：Amazon Kindle ストア

https://x.gd/souriuchuujin

『妄想総理シリーズ』とは

「もしもママが総理だったら？」「もしも宇宙人が総理だったら？」――。

日常や社会をユーモラスに描き、笑って泣ける新感覚のショートストーリーとして好評を得ています。

今後の展開

・シリーズの中で最も、人間の本質に迫った内容で好評の「異次元編」はさらに続編刊行。

・英語版も順次刊行

・「妄想には国境がない」をテーマに、日本発の物語を世界に広げていきます。

著者紹介

ひらかわ ゆうき

保育士・幼児教育研究家・元CA・英語プリスクール主宰。

これまで子どものしつけ・習慣・英語教育に関する書籍を多数執筆。

現在は“AIと二人三脚”で、社会をユーモラスに見つめ直す「妄想総理シリーズ」を、日本語版、英語版の両方を展開中。