『妄想総理シリーズ』人気作「宇宙人総理」を5日間無料公開！――Amazon Kindleにて期間限定キャンペーン
株式会社リリパット
実施場所：Amazon Kindle ストア
📘キャンペーン概要
対象タイトル：「宇宙人総理」
期間：2025年９月２６日～９月３０日（5日間）
https://x.gd/souriuchuujin
『妄想総理シリーズ』とは
「もしもママが総理だったら？」「もしも宇宙人が総理だったら？」――。
日常や社会をユーモラスに描き、笑って泣ける新感覚のショートストーリーとして好評を得ています。
今後の展開
・シリーズの中で最も、人間の本質に迫った内容で好評の「異次元編」はさらに続編刊行。
・英語版も順次刊行
・「妄想には国境がない」をテーマに、日本発の物語を世界に広げていきます。
著者紹介
ひらかわ ゆうき
保育士・幼児教育研究家・元CA・英語プリスクール主宰。
これまで子どものしつけ・習慣・英語教育に関する書籍を多数執筆。
現在は“AIと二人三脚”で、社会をユーモラスに見つめ直す「妄想総理シリーズ」を、日本語版、英語版の両方を展開中。