¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü 2025¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬¿ë¤ËÈ¯É½¡ªº£Ç¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÏBAND-MAID¤Ë·èÄê¡ª
¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü¡Ù¡£ ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤«¤é11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î2DAYS¤È¤Ê¤ê¡¢DAY1¤Ï3Ï¢µÙ½éÆü¤Î11 ·î1Æü(ÅÚ)¡¢ DAY2¤Ï12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¬¿ë¤ËÈ¯É½¡ª
º£Ç¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÏÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥á¥¤¥É»Ñ¤Î¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢BAND-MAID(¥Ð¥ó¥É¥á¥¤¥É)¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
SUMMER SONIC 2025¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ä¡¢SUMMER SONIC BANGKOK 2025¤ò»Ï¤á¡¢º£Ç¯¤â¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤ËÂ¿¿ô»²²Ã¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー¤â¸®ÊÂ¤ß¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯10·î22Æü¤Ë¤ÏEP¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØUnseen World¡Ù¡ØUnleash¡Ù¡ØEpic Narratives¡Ù¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤¬º£²ó¤Î¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊ¿´Ö»ê(¤Ò¤é¤Þ¤¤¤¿¤ë)»á¤Ë»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï10·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥ì¥³ー¥ÉÅ¹¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿Êý¤ÏÀ§Èó¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸½ºß¡¢BAND-MAID¤Ï¡ÖBAND-MAID TOUR 2025¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Á´¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¸ø±é´Þ¤à¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¤è¤ê¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
BAND-MAID TOUR 2025
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕURL: https://l-tike.com/bandmaid/
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î19Æü(¶â)12:00～9·î28Æü(Æü)23:59
¼õÉÕÂÐ¾Ý¸ø±é
10/24(¶â)¡¡Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á
12/7(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
BAND-MAID¤ÎºîÉÊ¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
https://record-day.jp/item_2025/
BAND-MAID¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£OFFICIAL HP¡§https://bandmaid.tokyo
¢£YouTube¡§https://www.youtube.com/@BANDMAID
¢£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/bandmaid
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/bandmaid.jp/
¢£TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bandmaid_int
～Á´ÊÆ¥Ä¥¢ーÆ°°÷2Ëü¿ÍÄ¶¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤Î¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖBAND-MAID¡×～
¥á¥¤¥É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¥Ïー¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢Á´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯3000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëYouTube¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤âÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4,000Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£¥í¥Ã¥¯¡¦¥á¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯³«ºÅ¤ÎÁ´ÊÆ¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÎÆ°°÷¤Ï2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ³¤³°¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼þ¤ê¡¢³Æ¸ø±é¤Ç¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£
2019Ç¯À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¡ÖLive Nation¡×¤È¤Î¥Ä¥¢ー¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÅÁÀâTony Visconti¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò´Þ¤à¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØConqueror¡Ù¤òÈ¯Çä¡£2020Ç¯Á´ÊÆ¤Ç¤ÎÅ¸³«¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡ÖUnited Talent Agency¡×¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÈ¯É½¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnseen World¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2021Ç¯Netflix±Ç²è¡ØKate¡Ù¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2022Ç¯Æ°°÷¿ô2Ëü¿Í±Û¤¨¤ÎÁ´ÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£Á´²ñ¾ìSOLD OUT¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¡ØGuns Nʼ Roses¡Ù¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2023Ç¯·ëÀ®10¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ëー¥¶¡Ù´Þ¤á4¤Ä¤ÎÂç·¿³¤³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡£¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¡Ö¿·¾Ï³«Ëë¡×¤È¤·¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ÖBestie¡×(Avicii¡ÖWake me up¡×¤Îºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØIncubus¡Ù"¤ÎMichael Aaron Einziger(Gt)¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È³Ú¶Ê)¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥á¥¥·¥³¤Î3»ÐËå¥Ð¥ó¥É¡ØThe Warning¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖSHOW THEM¡×¤Ê¤ÉÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¥ê¥êー¥¹¸å¡¢Á´À¤³¦¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï1·î¡¢4·î¡¢7·î¤È¤½¤ì¤¾¤ìÏÃÂêºî¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¡¢¹ñÆâ¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤ÎÉý¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ¡×¤Ø¸þ¤±¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü 2025
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://record-day.jp/
¢£¼çºÅ¡§ÅìÍÎ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨»¿¡§Technics¡¢NAGAOKA¡¢J-WAVE¡¢FM COCOLO
¢£³«ºÅÆü¡§DAY1 2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ) / DAY2 2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
¢£³«ºÅ³µÍ×¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)µÚ¤Ó12·î6Æü(ÅÚ)¤Î¸áÁ°0»þ¤è¤ê¡¢¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤ò°ìÀÆ¤ËÅ¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢Í½Ìó¼õÃí¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥ì¥³ー¥É¤ÎÆü»öÌ³¶É
¢£MAIL¡§ info@record-day.jp