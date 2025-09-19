中国ドラマ「雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～」DVD-BOX発売決定！

株式会社コンテンツセブン

ヒット作「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」で大ブレイクしたジャン・リンホーとユー・シューシンが待望の再共演を果たした「雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～」のDVD-BOXを2025年12月3日（水）に発売いたします。

主演は、大ヒット作「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」で主役と人気を二分し、注目を集めたジャン・リンホー。演技力とビジュアルを兼ね備えた、今もっとも勢いのある俳優のひとりとなった彼が本作で演じるのは、妖艶な魅力を放つ道楽息子・宮子羽（ゴン・ズーユー）。

一方、若手女優の中でも群を抜く人気を誇るユー・シューシンは、これまでの天真爛漫なイメージを封印し、冷徹な刺客・雲為衫（ユン・ウェイシャン）という新境地に挑む。

「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」では結ばれなかったふたりのラブストーリーが、ついに本作で展開されるとあって、中国での配信時には視聴者が固唾をのんで見守るほどの大きな話題を呼んだ。

洗練された映像美とスタイリッシュなアクションを、ひときわ艶やかに彩るのは、色香をまとった美しき男たち――。ジャン・リンホーを筆頭に、「虚顔～偽れる顔と真実の愛～」で話題を呼んだチョン・レイが、圧倒的な威圧感と冷ややかな色気を放ち、観る者を“危険な香り”の深みに誘い込む。

一方、本作で一躍注目の的となったティエン・ジアルイは、その艶やかでミステリアスな佇まいが、デビュー作とは思えぬほどの迫力で、観る者の視線を奪って離さない。どこを見渡しても美男揃いの宮門に注目！

刺客組織「無鋒」と謎に包まれた一族「宮門」による容赦なき謀略戦……幾重にも張り巡らされた罠、そして――偽りの中で芽生えてしまった、決して許されぬ愛。すべてが絡み合い、暴かれ、裏切られ、心を撃ち抜く。圧倒的なビジュアルと、息もつかせぬ展開に、一瞬たりとも目が離せない。「2023愛奇芸尖叫之夜」「2023微博視界大会」 「2023電視劇大赏」での受賞など、本国でも大きな反響を呼んだ話題作をお見逃しなく！

あらすじ

江湖に君臨する刺客組織の無鋒(むほう)に属する名もなき女は、没落した名家の一人娘・雲為衫（ユン・ウェイシャン）に成り済まし、無鋒を目の敵にする門派・宮門（きゅうもん）への潜入を命じられる。百年にわたり結束を誇り、いかなる隙も見せぬ宮門。そこに踏み入る唯一の方法は、“花嫁候補”としての仮面を被ること。雲為衫は命を懸けた潜入任務に身を投じるのだが、無鋒の真の思惑はそれだけではなかった。複数の刺客を花嫁として送り込み、さらに刺客潜伏の情報までもを故意に宮門へ流していたのだ。それを知った宮門の実質的な支配者・執刃（しゅうじん）は、花嫁候補全員の抹殺を命じる。一方、幼くして母を亡くし、冷徹な執刃である父に厳しく育てられてきた宮子羽（ゴン・ズーユー）は、父の非情な命令に背き、花嫁候補たちを密かに逃がそうと画策する中で、雲為衫と運命的な出会いを果たす。そんな中突然、宮子羽は父と兄が何者かに暗殺され、深い喪失の中で新たな執刃に任命され、重すぎる責務を背負うことになる――。

■発売元：「雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～」製作委員会

■発売日：

＜セル＞

DVD-BOX１・・・2025年12月3日(水)

DVD-BOX２・・・2026年1月14日(水)

＜レンタル＞

Vol.1～6 ・・・2025年12月3日(水)

Vol.7～12 ・・・2026年1月16日(金)

■商品詳細

https://www.contents7.co.jp/service/lineup/kumono_hane/

‎

■トレーラー

https://youtu.be/vHJz8OW8r0E