チェヨン(TWICE)、ヘチャン(NCT)、MOMOLANDほか大人気アーティストが続々とカムバック！『SBS人気歌謡』最新回が「Music K」にて日本最速・独占配信スタート！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：中村赫也）は、韓国で9月14日(日)に生放送された『SBS人気歌謡』の最新回を、翌日9月15日(月)18時よりPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて日本最速・独占配信を開始いたしました。

(C)SBS

『SBS人気歌謡2025 日本最速・独占配信』：視聴はこちら(https://amzn.to/4mlBGWo)

９月の2週目に登場したのは、チェヨン(TWICE)、ヘチャン(NCT)、ZEROBASEONE、NCT WISH、ALL(H)OURS、MOMOLAND、MONSTA X、CIX、ウェンディ(Red Velvet)、Gavy NJ、ダヨン(宇宙少女)、CMDM、AxMxP、イム・ヨンウン、チョン・デヒョン、KAYA、CORTISの計17組の豪華アーティストたち。

(C)SBS

来月20日に、デビュー10周年を迎える世界的9人組ガールズグループ“TWICE”。先日6度目のワールドツアーの日本公演、“TWICE WORLD TOUR IN JAPAN”を開催し、約40万人を魅了するなど、K-POP界をリードし続けている彼女たち。そんなTWICEのメンバーで、今月12日にメンバー内で4番目のソロアーティストとしてデビューを果たした“チェヨン”が「SBS人気歌謡」に登場。自ら楽曲制作にも加わった1stソロアルバム『LIL FANTASY vol.1』のタイトル曲＜SHOOT (Firecracker)＞のステージを披露し、彼女ならではの魅力で多くの人々の心を掴みました。

(C)SBS

また、多様なユニットやコンセプトからなる大型K-POPグループ“NCT”のオールラウンダー、“ヘチャン”も今月8日にソロデビュー。R＆Bをはじめ、ソウル、ヒップホップ、ジャズなど様々なジャンルの全11曲が収録されたアルバムで、iTunesのトップアルバムチャートにて全世界21の国・地域で1位を獲得、34の国・地域でTOP10にチャートインするなど世界中で大きな話題を呼んでいる1stソロアルバム『TASTE』のタイトル曲＜CRZY＞を引っ提げて迫力の溢れるパフォーマンスをお届け。

(C)SBS

さらに、＜Bboom Bboom＞、＜BAAM＞など中毒性溢れる楽曲で、唯一無二のスタイルを確立してきた“MOMOLAND”が新曲＜RODEO＞を披露。2022年にリリースしたデジタルシングル＜Yummy Yummy Love＞以来、約3年8ヶ月ぶりの完全体カムバックを迎えたことでも話題を呼んでいる彼女たちが、より一層洗練されたパフォーマンスでファンを魅了しました。

(C)SBS

「Music K」では、韓国で毎週日曜日に放送されるエピソードを、翌日月曜日18時より日本最速・独占配信。配信から一週間後の月曜には、日本語字幕も追加いたします。字幕がなくてもいいから早く観たいという方は翌日から、字幕付きでじっくり観たいという方は翌週から、「Music K」で韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』をお楽しみください。

詳細はこちら :https://music-k.com/news/?uid=36&mod=document「Music K」公式サイト配信ページはこちら :https://amzn.to/4mlBGWoPrime Videoのサブスクリプション「Music K」

≪ 配信概要 ≫

番組名：『SBS人気歌謡2025 日本最速・独占配信』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信日時：毎週月曜日18時00分 最新話更新（前日韓国放送分）

※一週間後より日本語字幕付きで配信。

※韓国の放送スケジュールの都合等により、配信が休止になる週もございます。また、システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※日本最速配信をご視聴いただくには、Prime Video内のサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の14日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約200タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://amzn.to/3K5Tt6N)