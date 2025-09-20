【岡山大学】岡山大学ウェイトトレーニング部の杉野浩生さんが「世界学生カップ」で日本学生記録を更新！

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）のウェイトトレーニング部は、2025年7月16～20日にイスタンブール（トルコ）のブルマンイスタンブールホテル＆コンベンションセンターで開催された「世界学生カップ」に参加。同部の杉野浩生さん（教育学部3年）と岡あゆみさん（文学部3年）が日本代表として出場し、杉野さんが男子83kg級のデッドリフトと合計で日本学生新記録を達成しての8位、岡さんが女子47kg級の6位に輝きました。



杉野さんと岡さんの出場は、昨年の11月16～17日に開催された選考会「第51回全日本学生パワーリフティング選手権大会」の結果によって決定。本大会では世界各国から集まった総勢155人の選手としのぎを削りました。大会を終えたばかりですが、杉野さんは「インカレでも学生新記録に挑戦したいです」、岡さんは「世界大会の経験を今後の練習に生かしたいです」と今後の抱負を話しました。



世界をまたにかけて活躍するウェイトトレーニング部。さらなる高みを目指し、今後も成長し続けます！

本情報は、2025年8月29日に公開されました。



〇杉野さんの記録

男子83kg級 第8位

スクワット 242.5kg

ベンチプレス 165kg

デッドリフト 272.5kg 日本学生新記録

合計680kg 日本学生新記録



〇岡さんの記録

女子47kg級 第6位

スクワット 90kg

ベンチプレス 42.5kg

デッドリフト 97.5kg

合計230kg

競技中の杉野さん

競技中の岡さん

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

