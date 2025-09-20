「～動物×アート～プロジェクト」開催【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）では、動物の森にて芸術の秋と動物を組み合わせたイベント「～動物×アート～プロジェクト」を開催します。

動物の羽や毛と園内の木の実や葉っぱを組み合わせたり、廃材に可愛い動物をペイントしたりと、様々な切り口でアートを楽しめる親子向けイベントです。

子どもたちは、クジャクの羽や羊毛などなじみない材料に触れながら、好奇心溢れる表情で作品を作り上げていきます。

イベント詳細

◆どうぶつを作ろう・描こう

日時：9/21(日) １.10:30～ ２.13:00～

参加費：無料 定員：各回16名

落ち葉や飼育しているクジャクの羽などを使い、自分だけの動物を作ります。素材選びからこだわって作った作品に、愛着もひとしおです。

どうぶつを作ろう・描こう素材選び制作の様子完成！◆もこもこひつじのペイントアート

日時：9/23(火・祝) 10:00～

参加費：無料 定員：10組

園内で発生した廃材に、ひつじをテーマにペイントするワークショップです。作品は動物の森 リスザル島前の芝生広場に展示します。

もこもこひつじのペイントアート制作の様子◆羊毛マスコットをつくろう

日時：9/27(土)（カピバラ）、

11/3(月・祝)（モルモット）

１.10:00～ ２.11:30～ ３.13:00～ ４.14:30～

参加費：500円 定員：各回10名

動物の森の羊の毛を使ったフェルトで、カピバラやモルモットのマスコットを作ります。可愛く丸く仕上げる作業に子どもたちは真剣！

上：カピバラ羊毛マスコット、下：モルモット羊毛マスコット

子どもたちは真剣な表情で作ります

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/

X： https://x.com/uminakapark

Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/