LIZDA(リズダ)、“世界で最も美しい顔2位”フォロワー2470万人のダーシャ・タランを起用

SHENMEI GLOBAL CO..LTD

- フォロワー2,470万人のグローバルメガインフルエンサー

- 国内を超えグローバルまでアンバサダーとして多様な活動に期待

[写真：リズダ]

㈜シンミグローバル（代表キム・ウンラン）が展開するプレミアムスキンケアリングメイクアップブランド「リズダ（LIZDA）」は12日、ブランドの顔としてグローバルメガインフルエンサーのダーシャ・タラン（Dasha Taran）を起用したことを発表した。

ダーシャ・タランはウクライナ系ロシア人で、人形のような容姿と整った目鼻立ち、そして飾らない性格で世界中の人々の愛を一身に受けており、InstagramやYouTubeなど運営するSNSチャンネルの総フォロワー数が2,470万人を超えるグローバルメガインフルエンサーとして知られている。

[写真：リズダ]

ダシャ・タランは今回のリズダ専属モデル起用を通じ、国内だけでなくグローバルまでブランドアンバサダーとして様々なマーケティングや広報活動に積極的に取り組む計画だ。

リズダは肌を考えたスキンケアリングカラーブランドとして、肌本来の健康さを守りながら生き生きとしたメイクを完成させる製品を展開している。特に各製品ごとに最適化されたカプセル化技術を適用し、一貫した発色感を維持するとともに、スキンケア成分の劣化を防いだ。

トレンディでありながら快適に使える発色で、重ねるほどにクリアで生き生きとしたメイクが可能。また「誰もが、毎日、愛おしく」使えるというブランドの感性を込めたデザインと、アイコニックなハートシンボルも女性消費者の目を惹きつけている。

[写真：リズダ]

シグネチャー製品である「ゼロフィット カバー カプセル ファンデーション」は、80%以上のスキンケア成分にセミマットフィニッシュで、四季を通じて滑らかで快適なベースメイクを実現。水分でたっぷり満たされた「ゼロフィットカラーカプセルブラッシャー」は肌の内側から透明感のある血色感を引き立て、肌キメの隅々まで浸透し、瞬時にいきいきとした肌を実現できる。

シンミグローバルのキム・ウンラン代表は「グローバルメガインフルエンサーであるダーシャ・タランの影響力とリズダが持つブランドポテンシャルが相まって相乗効果を生み出せると考えている」とし、「今後、国内・外で様々なキャンペーンや活動を通じて、世界中の消費者にブランドの価値と製品力を伝えていく」と述べた。