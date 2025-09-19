企業からの加盟申請100件を突破～保険外サービス普及に向け加速～

介護関連サービス事業協会

一般社団法人介護関連サービス事業協会（以下、CSBA）は、このたび当協会への企業からの加盟申請が100件を超えたことをご報告いたします。これは保険外サービスの普及と信頼性向上に向けた社会的関心の高まりを示すものであり、当協会の取り組みに対する多くの共感と期待の表れと受け止めております。

◼︎背景

近年、介護保険制度ではカバーしきれない多様なニーズに対応する「保険外サービス」への注目が高まっており、その整備・標準化が業界全体の課題となっています。こうした状況を受け、2025年に設立された当協会（CSBA）は、サービス提供の質と信頼性を担保し、消費者が安心して選べる環境を整備することを目的に活動を進めております。

◼︎加盟申請の状況について

当協会は2025年2月に設立されたばかりですが、全国から100件を超える企業・団体より加盟申請をいただいております。生活支援、見守り、家事代行、移動支援など、保険外サービスの多様な分野からの申請をいただいており、事業規模・業種・地域を問わず、幅広い事業者の皆さまにご関心をお寄せいただいております。

この数字は、保険外サービスへの社会的ニーズが高まっていること、そして事業者側でもその対応に本格的に取り組む機運が高まっていることを示すものと受け止めております。

◼︎今後の取り組み

CSBAでは、加盟企業を対象とした認証制度を開始いたします。第1期の認証受け付けを今年10月頃に開始する予定です。

◼︎ご挨拶

代表理事 水野友喜

「CSBAの理念に共感し、全国から多くの加盟申請をいただいていることを大変心強く感じております。2025年は"保険外サービス元年"とも言える重要な年です。当協会は、信頼される仕組みづくりと事業者支援を通じて、安心して利用できるサービスの普及に努めてまいります。」

【お問い合わせ先】

介護関連サービス事業協会 事務局

E-mail：contact@csba.jp

HP：https://csba.work/