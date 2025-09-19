Carbon EX、需給バランスから読み解く非化石証書市場の現在地を特集した「Carbon EX Insights」2025年9月版を公開

Carbon EX株式会社

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田峻輔、以下「当社」）は、カーボンクレジット・証書に関する情報サービス「Carbon EX Insights」の2025年9月版を公開しました。

本号では、2025年度第1回の非化石証書約定結果を起点に、需給バランスが映し出す国内市場の構造変化や価格形成メカニズムを解説。価格シグナルをいかに調達戦略に活かすか、企業にとって実務的な示唆を提示しています。また、GX-ETS制度設計の進捗として注目される発電ベンチマークWG（ワーキンググループ）の議論、資源循環を軸に排出削減に取り組む環境・リサイクル部門の事例、海外証書に学ぶグローバルスタンダードや価格動向など、国内外を横断する最新のトピックを幅広く取り上げました。

2025年9月版マンスリーレポート概要（抜粋）

・国内市場の最新動向

GX-ETS発電ベンチマークWGの進捗状況などを整理しています。

・非化石証書マーケット・価格トレンド

2025年第1回オークション（8月）のFIT・非FITの平均約定価格や約定量と、注目ポイント・今後の見通しを纏めています。

・海外証書マーケット・価格動向

東南アジアを中心としたIREC（International Renewable Energy Certificate）、欧州のGO（Guarantee of Origin）、北米REC（Renewable Energy Certificate）の最新マーケット・価格動向を紹介します。

2025年9月版Webinar資料概要（抜粋）

・非化石証書マーケット・価格トレンド

2025年度第1回の非化石証書約定結果を分析し、需給バランスが示す市場構造の変化を解説します。2030年に向けた中長期の価格変動要因や需給バランスの見通しを考察しています。

・J-クレジットの動向

GX-ETSにおけるJ-クレジットの需要と供給バランス、価格推移などを紹介しています。

・海外証書から見るグローバルスタンダード

海外証書の使用に関するヴィンテージ制限や見積取得に必要な要件などを解説しています。国際展開企業の戦略立案に役立つ内容です。

・環境・リサイクル部門の脱炭素事例

廃棄物由来エネルギーや再生資源利用など、業界特有の削減手法を解説します。循環型社会の実現に向けた実践例を取り上げています。

「Carbon EX Insights」とは

「Carbon EX Insights」は、国内外のカーボンクレジット・証書・規制や制度に関するタイムリーな市場動向を、月次レポート・ウェビナー・メールマガジンなどで多角的に発信する情報サービスです。

Carbon EXが培ってきたデータ基盤と専門家ネットワークを活かし、1000社以上のリアルな声をベースに、多くの企業が必要とする専門的な知見に基づく最新情報や戦略策定を支援しています。導入企業は、制度変更への対応力向上、2030年に向けたロードマップ策定、市場価格の読み解き、資料作成の効率化等の課題解決に活用しており、アップデートの多い市場の動きを効率的に定点観測できるメリットを高く評価しております。

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2.カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3.カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp