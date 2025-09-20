小児科オンライン診療『あんよ』ファーストライフ薬局と連携し、東京都の一部エリアでお薬の無料当日配送が可能に

ジークス株式会社

小児科にかかりたい子育て世帯と在宅で働く医師をつなぐオンライン診療「あんよ」を運営するジークス株式会社（以下「当社」）は、ファーストライフ薬局（運営 : 株式会社 ファーストライフ）と連携し東京都の一部エリアにて無料でお薬の当日配送を行います。

「あんよ」サービスサイト：https://www.annyo.jp/

■あんよとは

あんよは、小児科にかかりたい子育て世帯と在宅で働きたい医師をつなぐオンライン診療サービスです。本サービスは2度の実証実験を経て、2023年6月から当社が拠点を置く愛知県内で正式に開始いたしました。愛知県以外でも全国15都道府県で医療証の適応が行え、これまで多くの患者様にご利用いただいております。

※15都道府県以外にお住まいの方もご利用いただけますが、医療費の一部を一時的にご負担いただいた上で、後日お住まいの自治体の窓口での償還手続きが必要となります。

■東京都の一部エリアにて、無料でお薬の当日配送（※）が可能に

当社では、患者様が受診後により気軽に薬を受け取れるよう、配送対応薬局の拡大に取り組んでまいりましたが、当日配送のニーズの高まりを受け、ファーストライフ薬局と連携し、東京都の一部エリアにて無料でお薬の当日配送（※）が可能となりました。

※あんよで受診した当日中にオンラインの服薬指導を受けた場合のみ

【会社概要】

会社名：ジークス株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1－3JRゲートタワー27F 名古屋大学オープンイノベーション拠点

設立日：2019年9月

資本金：1億4,000万円

代表者：代表取締役社長CEO 村上 嘉一

事業内容：オンライン診療システム「あんよ」の開発・運営

コーポレートサイトhttps://www.gecs.tech/

サービスサイト https://www.annyo.jp/