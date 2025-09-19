【相川七瀬】8/30(土)に行われた『ROCK KINGDOM TOUR 2025』ファイナル公演を歌謡ポップスチャンネルで10/12(日)テレビ初独占放送！これに先駆けてライブレポートを公開！
1995年に「夢見る少女じゃいられない」で鮮烈なデビューを飾った相川七瀬が、今年、デビュー30周年を迎えた。このメモリアルイヤーの幕開けとなる全国コンサートツアー『相川七瀬 ROCK KINGDOM TOUR 2025』が、7月21日よりスタート。その最終公演が8月30日、東京のZepp DiverCity TOKYOで開催された。
今回のツアーには長年にわたって彼女の音楽活動を支えてきたプロデューサーの織田哲郎がギタリストとして参加、さらに世界的ギタリスト、マーティ・フリードマンを迎えての豪華な編成とあって、開演前から期待が高まる。
オープニングで、真っ赤な衣装に黒のブーツ姿で登場した相川に、会場は早くも総立ち。1曲目の「トラブルメイカー」では拳を振り上げて声援を送る観客に、相川もスタンドマイクを掲げて応える。途中から、この曲を作詞・作曲した織田哲郎が歌い出すと更なる熱狂の渦に包まれた。続く「ダリア-She Knows Love-」ではマーティ・フリードマンがギターソロを披露、相川と背中合わせでのパフォーマンスで盛り上げる。
「帰ってきましたー！東京―！」
同会場からツアー初日がスタートしたこともあり、万感の思いを込めてのMCだ。25周年ツアーの際は、コロナ禍での開催とあって声出しも制限されていたため、今回はそのリベンジを果たす形となった。
「30年分のありったけを詰め込んでお届けします！」
その言葉通り、次々に繰り出されるヒット曲の数々。満員の客席も、コール＆レスポンスや大合唱の嵐となり、時にはハードな演奏と力強いヴォーカルに圧倒されつつも、相川とバンドが放つロック魂を受け止めていた。
中盤ではスツールに腰掛け、バラード曲をしっとりと聴かせるコーナーも。ことに織田のアコースティック・ギターをバックに歌われた「a piece of memory」では、言葉の一つひとつをしっかりと伝える繊細なヴォーカルに、観客もじっくりと聞き入っていた。
ステージ後半のハイライトは、横浜DeNAベイスターズの熱狂的なファンである相川が、自身で作詞した『tvkプロ野球中継 横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE』のテーマソング「Blue Star」を、ベイスターズのユニフォーム姿で披露。さらに「Sweet Emotion」では客席もタオルを振り回しての応援で、ステージと会場が一体となった。さらにデビュー曲「夢見る少女じゃいられない」をはじめ「恋心」「彼女と私の事情」など、ヒットナンバーが立て続けに放たれる。強力なロックビートに負けない、パワフルなヴォーカルで、圧巻のパフォーマンスを繰り広げた。
アンコールでは、30周年の記念に作られた最新リリース曲「ワッショイ！」を披露。夏らしく浴衣姿の相川と、６名の盆踊りダンサーに加えて、ステージ上に大太鼓が二丁置かれ、メディアでもイケメン兄弟と話題になった相川の長男＆次男がバチ捌きを披露するサプライズも用意された。
この日の模様は、CS放送の「歌謡ポップスチャンネル」にて10月12日（日）夜8時よりテレビ初独占放送が決定している。
これに加えて、10月11日（土）には相川七瀬の２本のメモリアルライブが放送される。１本は1997年に全国20公演が行われ６万５千人を動員した『Live Emotion ’97』の、初の日本武道館公演の模様をおさめた『Live Emotion Concert ’97』で、11日夜8時より放送。まだデビュー3年目、瑞々しくも、若さ溢れるエネルギッシュなステージの模様が収められている。
もう１本はデビュー20周年を記念して、2015年に東京・渋谷‘TSUTAYA O-EASTで行われた『太陽と月-NANASE’S DAY2015』。こちらは今回と同様、マーティ・フリードマン、織田哲郎が参加しているほか、ドラムに真矢、ベースにNATCHIN、キーボードにDIEを迎えた、メモリアルにふさわしい豪華メンバーによるスペシャルな一夜を完全収録。放送は11日の夜10時から。
30年分のキャリアを総括する、相川七瀬のパワフルでロックなステージ。この模様をお見逃しなく！
文＝馬飼野元宏
＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル
■タイトル：相川七瀬 ROCK KINGDOM TOUR 2025
■放送日時：2025年10月12日（日）20:00～
■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/nanase_aikawa_30th/
＜関連番組１.＞
■タイトル：相川七瀬「Live Emotion Concert Tour ’97」
■放送日時：2025年10月11日（土）20:00～
(C)avex music creative inc.
＜関連番組２.＞
■タイトル：相川七瀬「太陽と月 -NANASE'S DAY2015」
■放送日時：2025年10月11日（土）22:00～
(C)avex music creative inc.
＜プレゼント＞
相川七瀬 直筆サイン入り スペシャルフォトTシャツを抽選で3名様にプレゼント！
詳しい応募方法は番組公式ページをご覧ください。
