プロダンスチーム『SEGA SAMMY LUX』がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【SEGA SAMMY LUX - OFFICIAL FANCLUB】をオープン！

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、プロダンスチーム『SEGA SAMMY LUX』の公式ファンコミュニティ『SEGA SAMMY LUX - OFFICIAL FANCLUB』を9月19日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆プロフィール

2020年8月に結成された品川区・大田区を拠点に活動するプロダンスチーム。日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦し、20-21SEASONでは開幕戦・最終戦で1位を獲得し、翌21-22SEASONではREGULAR SEASON WINNERという快挙を達成。

ダンススキルや実績、ビジュアルに優れたスター候補が勢揃い、多彩な世界観とセンスで観る人を魅了している。

◆ コミュニティ概要

▼スタンダードプラン

-デジタル会員証明書

-お誕生日お祝いメッセージ

-メンバーからのオフショット付ボイスメッセージ

-定期的な限定ライブ配信

-LUXグッズ 先行販売

-D.LEAGUE・チームチケット先行販売

-ファンミーティングやワンマンライブなどLUX単独イベントのチケット先行販売

▼VIPプラン

-デジタル会員証明書（金枠）

-お誕生日お祝いメッセージ

-メンバーからのオフショット付ボイスメッセージ

-定期的な限定ライブ配信

-アーカイブ視聴

-最速LUXグッズ 先行販売

-D.LEAGUE・チームチケット最速先行販売

-ファンミーティングやワンマンライブなどLUX単独イベントのチケット先行販売

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆早期入会キャンペーン

キャンペーン期間中に入会した方、全員にスペシャル特典をプレゼント！

対象：2025/10/14(火)23:59までにご入会いただいた方

特典内容：プラン毎に下記特典をプレゼント！そしてVIP年間会員様に関しては、

・ランダムでメンバーのサイン入りトレカが当たるかも!?︎

・ファンクラブ会員証明書を抽選で15名様にプレゼント！

▼スタンダードプラン3ヶ月会員

・25-26シーズンのチーム集合写真のステッカー

・ランダムトレカ1枚

▼スタンダードプラン年間会員

・25-26シーズンのチーム集合写真のステッカー

・ランダムトレカ3枚

▼VIPプラン3ヶ月会員

・25-26シーズンのミニポスター（B4サイズ）

・ランダムトレカ3枚

▼VIPプラン年間会員

・25-26シーズンのミニポスター（B4サイズ）

・トレカ14枚(全メンバーコンプリ・ランダムでサイン入り)

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6611

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp