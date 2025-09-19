9月19日（金）より「ニューヨーカーアウトレット幕張店限定イベント」を開催！

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、三井アウトレットパーク幕張25周年を記念いたしまして、ニューヨーカーアウトレット幕張店限定イベントを9月19日(金)～10月26日(日)まで開催いたします。

ニューヨーカーアウトレット幕張店では、三井アウトレットパーク幕張25周年を記念いたしまして、9月19日(金)～10月26日(日)の期間、日頃のご愛顧に感謝をこめて2つのイベントを開催いたします。

この機会にぜひニューヨーカーアウトレット幕張店にてお買い物をお楽しみください。

皆さまのご来店をお待ちしております。

■ ニューヨーカーアウトレット幕張店限定イベントの詳細

・会期：2025年9月19日(金)～10月26日(日)

・内容：

イベント１.

期間中、数量限定で初秋コーディネートの主役になる特別な商品を幕張店で販売しております。

イベント２.

ニューヨーカータータングッズプレゼントくじ

▽特典

一会計で27,500円(税込)以上ご購入のNY.CLUB会員様へニューヨーカータータングッズが当たるくじ一回分プレゼント！

一等：ニューヨーカータータンスツール 1脚

二等：ニューヨーカータータン折りたたみ傘 5本

三等：ニューヨーカータータンメモカバー 黒5個、キャメル5個、赤5個

四等：ニューヨーカータータンクッション 5個

五等：ニューヨーカータータンルームシューズ 20個

六等：ニューヨーカータータンバスタオル 30個

七等：ニューヨーカープレミアムコースター224枚

※期間中、おひとり様1回に限ります

※景品には数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます

▼ショップ詳細

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/shop_detail.aspx?ss_shop_id=50003

■会員プログラム『NY.CLUB』とは？

『NY.CLUB』は全国のNYグループ店舗でお使いいただける会員システムです。

年会費無料で、セール・アウトレットでもポイントをお付けできます。1000ポイントから1.000円分としてお買い物でご利用いただけます。

通常の2倍のポイントをプレゼントする「Ｗポイントフェア」などお得にポイントが貯まる特典などがございます。

また、メールマガジンではフェアやセールなどお得な情報を発信しています。

▽『NY.CLUB』会員特典のご紹介！

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx&utm_medium=pr)

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/

■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

