『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 エリス ランジェリーver.フィギュア絶賛予約受付中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 エリス ランジェリーver.の予約受付を、カドスト、キャラアニ.com、ebten、などで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2025年10月22日（水）を予定しています。
アニメ『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』より、「エリスと一夜を過ごすセット」のために描き下ろされたイラストをモチーフにしたエリスのランジェリー姿がスケールフィギュアで登場です。
淡く透けたランジェリーからのぞく鍛えられた健康的な身体に、頬を染め、照れながらも強気な表情でこちらを見つめる姿が可愛らしくも妖艶さを醸し出しています。
強気ながらも可愛らしいエリスをぜひお手元にお迎えください。
また、カドスト、キャラアニ.com､エビテンでは、モチーフイラストを使用した特製布ポスター （約W320mm×H1030mm）が付属する「KADOKAWAスペシャルセット」もご用意しておりますので、こちらもお見逃しなく！
・カドスト
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302212004191/
・キャラアニ.com
https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25900874
・エビテン
https://ebten.jp/p/7015026022857
『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 エリス ランジェリーver.
KADOKAWAスペシャルセット特典：モチーフイラストを使用した特製布ポスター（約W320mm×H1030mm）
・商品名：『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』 エリス ランジェリーver.
・仕様：プラスチック製塗装済み完成品
・スケール：1/7スケール
・全高：約160mm
・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
・発売元：KADOKAWA
・販売元：KADOKAWA
・価格：19,800円（税込）KADOKAWAスペシャルセット：22,000円（税込）
・予約締切日：2025年10月22日（水）
・お届け時期：2026年2月予定
・KADOKAWAスペシャルセット特典：モチーフイラストを使用した特製布ポスター
（約W320mm×H1030mm）
※KADOKAWAスペシャルセットはカドスト、キャラアニ.com、エビテン限定販売商品です。
【権利表記】
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会
■KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは
～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～
KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！