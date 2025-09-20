【ふるさと納税】オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」のふるさと納税お取り扱いサイトに『dショッピングふるさと納税百選』が新たに追加！ポイント付与は2025年9月末まで！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、大好評のグローバルスタイルのふるさと納税を『dショッピングふるさと納税百選』でも新たにお取り扱いを開始いたしました。※1

返礼品には、鳥取県（鳥取市）のグッドヒル社、愛知県（豊橋市）のアルデックス社、島根県（江津市）のトップソーイング社との共同企画で、全国のグローバルスタイルでご利用いただける「商品券」をご用意しております。

ふるさと納税のポイント付与は2025年9月末まで

ふるさと納税の詳細はこちら

一部のふるさと納税サイトには、寄付を行った際に各サイト独自のポイントが付与される仕組みがあります。この「ポイント付与」とは、寄付金額に応じて次回以降の寄付や商品購入に使えるポイントを還元する制度のことです。たとえば、寄付額の数％相当のポイントがもらえることで、実質的に寄付の負担を軽減する効果がありました。

しかし、2025年10月1日より、ふるさと納税におけるポイント付与は総務省の方針により禁止されることとなり、各ふるさと納税ポータルサイトでのポイント還元は、2025年9月30日をもって終了いたします。

グローバルスタイルの返礼品について

グローバルスタイルの返礼品では愛知県豊橋市、鳥取県鳥取市、島根県江津市の各自治体にて、グローバルスタイル全店で利用可能な「商品券」をご用意しております。ポイント付与終了後も、ふるさと納税自体は従来通り利用可能ですが、ぜひポイント付与が終了する前に、返礼品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

新たにお取り扱いを開始した『dショッピングふるさと納税百選』

※1『dショッピングふるさと納税百選』では、島根県江津市のふるさと納税をお取り扱いしております。（2025年9月現在）

ふるさと納税のお申し込みサイト一覧

dショッピングふるさと納税百選

※サイトにより掲載されている商品券が一部異なる場合がございます。

寄附金額・商品券額面一覧

楽天ふるさと納税
ふるさとチョイス
ふるなび
さとふる
Amazon
その他お申し込みサイトはこちら
■鳥取県(鳥取市)対象商品

・メンズオーダースーツ

・レディースオーダースーツ

※それぞれ選べるモデルや生地が異なります



グローバルスタイルでは業界最多約5,000種類の

生地からスーツをオーダーいただけます。

メンズスーツを見る
レディーススーツを見る
■愛知県(豊橋市)対象商品

ヘリテージJ 2.0モデルのメンズオーダースーツ

セミハンドメイドオーダーと呼ばれるワンランク上の仕立てで極上の着心地をお楽しみいただけます。日本が誇るハンドメイドの最高技術と現代的なマシンメイドとの融合から生み出される、最上クラスの着心地をお楽しみください。

※一部店舗対象。お取り扱い店舗は「店舗一覧」よりご覧ください。

ヘリテージJ 2.0モデルを見る
■島根県(江津市)対象商品

モダンブリティッシュモデルのメンズオーダースーツ



従来からある重厚な英国風仕立てをアレンジして薄めのパットやソフトな毛芯を用いています。デザイン的にも高めの釦位置や強調された裾のカッタウェイライン、スラントやチェンジポケットなどブリテッシュスタイルの新しい息吹を体感して下さい。

モダンブリティッシュモデルを見る

※返金・キャンセルに関するお問い合わせについて※

原則としてふるさと納税寄付のお申込み後のキャンセルはできません。

なお、返品・キャンセルに関するお問い合わせに関しましては、ふるさと納税の各お申し込みサイトへご連絡お願いいたします。

※有効期限について※

有効期限は発行日より半年間となります。

有効期限を過ぎた商品券はご利用いただけませんので何卒ご了承ください。

ふるさと納税の詳細はこちら
「グローバルスタイル フェア」で検索

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（9月20日時点）】

「店舗一覧」はこちら
【札幌】

