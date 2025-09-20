数量限定！　採れたての極上きのこを詰め込んだ特別BOX誕生

ホクト株式会社

ホクト株式会社（所在地：長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）では、独自に交配した「霜降りひらたけ」、特大サイズの「生どんこLL」、「プレミアムエリンギ」を詰め込んだ「工場直送！ホクト厳選生きのこセット」 を発売いたします。「工場直送の美味しさを伝えたい」そんな思いが詰まった商品です。

10月発送分は2025年9月16日（火）よりホクト公式オンラインショップで受付開始しております。（採れたてきのこを工場直送でお届けしますので受注生産です。）

「YouTube リュウジのバズレシピで３種類のきのこが紹介されています！！」 https://www.hokto-kinoko.co.jp/ryuji-movie/(https://www.hokto-kinoko.co.jp/ryuji-movie/)

霜降りひらたけを使った 至高のエリンギカレー生どんこLLを使った ベーコンおつまみエリンギを使った ベーコンとレタスのマヨネーズ炒め●霜降りひらたけ

エリンギとひらたけのいい所取りの特徴をもつプレミアムラインの霜降りひらたけ。

肉厚で食べ応えがあり、しっかりとした歯ごたえとジューシーな味わいが特徴です。

今注目の成分であるエルゴチオネインがたっぷり含まれています。

●生どんこLL

1枚1枚手作業で厳選した特大サイズの生どんこ。

旨味が傘から軸まで凝縮されている一番採りのみ使用しております。

食べた瞬間に感じる、今までのしいたけを覆す食感はこの上ない贅沢感をもたらします。

●プレミアムエリンギ

100gを超えるプレミアムサイズのエリンギ。

コリコリした食感が楽しめる人気ナンバー1きのこです。軸が太くとてもしっかりしているので、様々なサイズにカット可能です。

●製品概要

・商品名：工場直送！ホクト厳選生きのこセット

・価格：1箱3,240円(税込) 送料無料

・内容量：霜降りひらたけ×3、生どんこLL(3枚)×3、プレミアムエリンギ×2

・受付開始日：2025年9月16日(火) （10月発送分）

・販売方法：ホクト公式オンラインショップ

▼ホクト公式オンラインショップ

https://www.hokto-onlineshop.jp/

●会社概要

会社名/ホクト株式会社

代表/代表取締役社長 水野雅義

所在地/〒381-8533 長野県長野市南堀138-1

資本金/55億円

設立/1964年

連結事業内容/農産物の生産及び生産指導、農産物の加工及び販売、合成樹脂の成型及び製品販売、農産物の生産資材、機械等の製造販売

URL:https://www.hokto-kinoko.co.jp/