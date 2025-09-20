【NEW OPEN】「買取専科 アクロスプラザ仙台荒井東店」が9月20日(土)仙台市にオープン！
買取専科 アクロスプラザ仙台荒井東店が2025年9月20日(土)にオープンいたしました。
仙台市周辺で貴金属買取・ダイヤ、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、
買取専科 アクロスプラザ仙台荒井東店までお気軽にご相談ください！
金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！
接客ブース
古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！
どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。
他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！
今ならオープン記念として以下キャンペーンを実施しております。
オープン記念キャンペーン
１.ご成約いただいたお客さま全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！
※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。
キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。
２.査定された方に生活雑貨プレゼント！
※商品がなくなり次第終了となります。
キャンペーンは9/20(土)～10/31(金)の期間限定です。
この機会にぜひご利用ください！
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
店舗情報
店舗名：買取専科 アクロスプラザ仙台荒井東店
住所：宮城県仙台市若林区荒井東1丁目6-1 アクロスプラザ荒井東1階
アクセス：地下鉄東西線「荒井駅」中央1出入口より徒歩5分
営業時間：10:00～19:00
定休日：不定休
電話番号：022-253-6121
URL：https://kaitori-senka.co.jp
※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずご持参ください。