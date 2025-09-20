岐阜県中津川市で9月20、21日に開催される新たなロックフェス「中津川 WILD WOOD 2025」のステージを、11月にWOWOWで放送・配信決定！

岐阜県中津川市で9月20、21日に開催される新たなロックフェス「中津川 WILD WOOD 2025」。自然に囲まれたステージに豪華アーティストたちが参集！

岐阜県中津川市で9月20、21日の2日間にわたって開催される新たなロックフェス「中津川 WILD WOOD 2025」。WOWOWでは両日のステージの模様をまとめて放送・配信する。中津川は野外フェス発祥の地と言われ、1969年に中津川フォークジャンボリー、2013年から中津川 THE SOLAR BUDOKANが開催された音楽のまち。そしてまた中津川は、伊勢神宮の御神木となる東濃ひのきを育む深い森を有することでも知られている。「中津川 WILD WOOD」という名は、自然への畏敬の念を忘れることなく、音楽とともに未来を創造するという想いを込めて付けられた。

その自然豊かなフィールドに、＜Fools Gold＞＜Wonderwall＞＜Parklife＞という名称の三つのステージが用意され、世代もジャンルも超越した多彩なアーティストたちが参集する。自然と音楽を愛する人々が集う中津川の新しいロックフェスを、ぜひその目で体感していただきたい。

＜番組情報＞

中津川 WILD WOOD 2025

11月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

出演：サバシスター、04 Limited Sazabys、SiM、HEY-SMITH、東京スカパラダイスオーケストラ、Omoinotake、Chilli Beans．、go!go!vanillas、Dragon Ash、ACIDMAN、The BONEZ

収録日：2025年9月20日、21日

収録場所：岐阜 中津川公園内特設ステージ

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/wildwood/