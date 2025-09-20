バースデイ、グッドデザイン賞・キッズデザイン賞を受賞したオリジナル子供靴 「かるりんぱ」、9/20（土）より販売開始！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのベビー・子供用品「バースデイ」全国の店舗にて、2024年度グッドデザイン賞およびキッズデザイン賞を受賞したオリジナル子供靴「かるりんぱ」を、 9月20日（土）より販売開始いたします。

■「かるりんぱ」とは？

保育園や幼稚園で毎日元気いっぱいに遊びたい！

でも「靴のつま先がすぐに破れてしまい、買い替えが多い」とお悩みのご経験はございませんか？

「かるりんぱ」は、そんなママとパパの“お子様の靴のお悩み”を解決するシューズです。本商品には、10万回の摩耗検査テストをクリアした合皮素材を使用しており、一般的な合皮素材に比べて破れにくい特長があります。従来の「かるりんぱ」が持つ軽さ・履きやすさ・機能性に加えて、新たに“丈夫さ”をプラスした商品です。

※グッドデザイン賞のタグが付いている商品が該当商品です。

■商品ラインナップ

品番：307-0406品番：307-3011品番：307-3009品番：307-0348

＜サイズ展開＞ 14cm、15cm、16cm

＜価格＞ 税込1,969円

■丈夫で長持ち！耐摩耗検証実験

モニター調査では、旧商品はサイズアウト以外の理由で平均約3ヵ月で買い替えが発生していたのに対し、リニューアル後の商品では約4ヵ月経過後も目立った破れは確認されませんでした。

■バースデイのSNS・公式アプリはこちらから

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#birthday

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）