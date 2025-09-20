厨子屋 銀座本店　一周年オープン記念祭を4日間限定で開催！

株式会社 保志

仏壇・仏具・位牌の製造販売を手がけるアルテマイスター 株式会社保志（本社：福島県会津若松市、代表取締役：保志康徳）が運営するショップ・ギャラリー「厨子屋 銀座本店」はリニューアルオープンから一周年を迎えます。みなさまへの感謝の気持ちを込め、オープン記念祭を開催いたします。この機会にぜひお気軽にお立ち寄りください。

厨子屋 銀座本店 一周年オープン記念祭

開催期間：2025年10月10日（金）～10月13日（月・祝）

開催場所：厨子屋 銀座本店 1Fショップ（東京都中央区銀座1-4-4ギンザ105ビル1F）

営業時間：11：00～19：00 火曜定休

2024年10月に「厨子屋 銀座本店」としてスタート

昨年10月に、それまで22年にわたり運営してきた「ギャラリー厨子屋」から「厨子屋 銀座本店」と改め、同ビル1階にショップフロア、地下にアートギャラリーを新設しスタートしました。ショップフロアでは、大切なものを納める箱としての厨子（ずし）をご紹介、アートギャラリーでは工芸家や美術家による企画展を開催し、多くのお客様にご来場いただいています。

1F ショップフロアB1F アートギャラリー

通りに面しているため立ち寄られた方からは厨子をご覧になり「厨子を知らなかった」 「すごい素敵」といった声や、ギャラリーに毎回お越しくださる方からは 「ここに来るとほっとします」と感想をいただいています。

関連記事｜1Fショップを新設。「厨子屋 銀座本店」東京・銀座に本日グランドオープン。記念企画展「伊藤慶二 祈りのかたち展」B1ギャラリーにて開催中(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000085131.html)

期間中の特典・イベント

一周年を記念して、厨子屋 銀座本店 オープン記念祭を2025年10月10日(金)～10月13日(月・祝)にわたり開催します。

❖LINE・Instagramご登録いただいた方へ先着100名様限定ノベルティプレゼント

厨子屋公式LINEに友だち登録、または公式Instagramのフォローをいただいた方へ、厨子屋オリジナル香をプレゼント。今回のオリジナル香は、独自の製法により香りのピークが持続するお香を作る(株)明日香と共に、”そよ風と出逢った木立ちのような香り”に仕上げました。オープン一周年を記念し、これまでの感謝の想いと、これからの厨子屋の発展を願って作られたオリジナルブレンドのお香です。

※ご登録済みの方は新規登録不要です。登録画面をスタッフにご提示ください。

※来店者限定となっております

厨子屋 銀座本店 オープン一周年記念オリジナル香

❖お買い上げ金額に応じて豪華賞品をプレゼント

厨子屋 銀座本店1Fショップでの期間中のお買い物金額が、10万円以上（税抜）で東京銘菓、30万円以上（税抜）で東京銘菓とオリジナル木軸ペンをプレゼントいたします。オリジナル木軸ペンは、当社オリジナルで制作し、美しい木目の楓や欅、希少な材の黒柿を使用した美しい木目が魅力のペンです。使い込むごとに味わいが増します。

※期間中のものであればレシートの合算可。

※B1ギャラリー、松屋銀座店、オンラインショップでのお買い物は対象外になります。

先着各10名様

オリジナル木軸ペン（上から、楓・欅・黒柿／金属部分は全てクローム銀ポリッシュ）

❖念珠玉を使ったアクセサリーを作るワークショップ

念珠玉を使って、ネックレスやブレスレット、リング、ピアスなどのアクセサリーをリメイクして作るワークショップを行います。石は天然の水晶、紫水晶、瑪瑙、翡翠、トルコ石などをご用意しております。お好きな石を組み合わせてオリジナルアクセサリーを一緒に作りましょう。

参加費：1点につき 1,100円（税込・材料費込）

所用時間：30分～1時間程度

予約：不要（お待ちいただく場合もございます）

持参品：特になし

営業時間：11：00～19：00 火曜定休

念珠玉を使ったアクセサリー／水晶と瑪瑙のネックレス念珠玉を使ったアクセサリー／水晶のピアス念珠玉を使ったアクセサリー／瑪瑙の指輪

厨子屋 銀座本店

電話：03-3538-5118

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-4-4ギンザ105ビル1F・B1

アクセス：JR「有楽町駅」京橋口より徒歩3分 / 東京メトロ有楽町線「銀座1丁目駅」5番出口より徒歩2分 / 東京メトロ銀座線「京橋駅」3番出口より徒歩3分

※並木通り沿い、緑の看板が目印

営業時間：11:00～19:00

定休日：火曜

URL：https://www.zushiya.com/