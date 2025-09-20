『TOKYO GAME SHOW 2025』物販ブースの販売商品／現地受け取り事前販売・当日購入のご案内

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）は、『TOKYO GAME SHOW 2025』における当社物販ブースでのオフィシャルグッズ販売について、公式アプリ「REJECT EVENT」を用いた現地受け取り事前販売ならびに当日購入を実施することをお知らせいたします。

当日の待機列緩和とスムーズな受け渡しのため、物販はすべて「REJECT EVENT」アプリ経由での販売となります。ご来場前にアプリで購入・決済し受取時間を指定いただくと、列に並ばずにお受け取りが可能です。会期中もアプリからの当日購入に対応し、在庫状況はリアルタイム表示されます。

【販売スケジュール・購入方法】

事前販売（現地受け取り）：2025年9月20日（土）19:00 ～ 9月23日（火）23:59〔予定〕

事前販売期間中にアプリで購入・決済していただき、指定時間にブースで受け取りとなります。

※対応ブランドはアプリ内案内をご確認ください。

※会期当日はアプリから当日購入にも対応しており、アプリ上で注文を作成いただいた後、会場ではキャッシュレス決済（現金不可）にてお支払いのうえ、その場で受け取りとなります。

※在庫は日別で数量限定／先着順です。事前販売とは別に当日在庫も一部ご用意しておりますが、数に限りがあるため、事前販売のご利用をおすすめします。

【事前販売期間】

■ 現地受け取り対象の事前販売：2025年9月20日（土）19:00 ～ 9月23日（火）23:59（予定）

※各日程のTGS来場チケットをお持ちの方のみご利用いただけます。

【受け取り場所】

■ 場所 ：幕張メッセ 物販エリア（国際展示場 11ホール）

■ 小間 ：REJECT 物販ブース 11-W13

【アプリ情報】

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6748015208?mt=8

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.reject.rejectevent

■ 使い方：https://pages-reject.goods-order.com/usage

■ よくあるご質問：https://pages-reject.goods-order.com/faq

【受け取り時のお願い】

・受取時間枠には上限があります。各枠は定員に達し次第終了となりますので、ご了承ください。

・注文確定後の変更・キャンセルはできません。同日内で受取枠に空きがある場合のみ、時間帯の変更が可能です。

・受け渡し時は商品内容（種類／サイズ／数量）をその場で必ずご確認ください。売場を離れてからのお問い合わせには対応できません。

・不良品以外の返品・交換はできません。

・価格／デザイン／運用は予告なく変更・販売中止となる場合があります。最新情報は公式サイト／公式Xでご案内します。

・販売開始直後はアクセス集中によりアプリへ接続しづらい場合があります。あらかじめご了承ください。

販売ラインナップ（一部抜粋）

REJECT GEAR｜FENON VTuber Edition

販売価格（税込）：7,480円

REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT dtto. Edition〈BLOOM〉REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT URS-No.1005 Edition〈LUNA〉REJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT Pururu Edition〈DEVIL〉

IDENTITY V Div. Goods

IDENTITY V 2025 T-SHIRT

カラー：Black

サイズ：M／L／XL

販売価格（税込）：6,500円

IDENTITY V ステッカー＆チェキ撮影券

販売価格（税込）：3,000円

＜チェキ撮影実施選手・コーチ＞

AKa、Raolie、Soba、City、hhu、fuku、Unpyi

※9月27日のみの実施となります。

※9月27日以外の引き渡し、撮影は出来かねます。



IDENTITY V ACRYLIC STAND 2025SS

販売価格（税込）：1,400円

種類：AKa、Alf、Raolie、Soba、City、hhu、fuku、Unpyi

REJECT Gaming Mouspad FENON XL SOFT

販売価格（税込）：6,480円

Chrono Black / Moon White / Pyxis Red / Cygnus Blue

REJECT Gaming Mouspad FENON XL SOFT Chrono BlackREJECT Gaming Mouspad FENON XL SOFT Moon WhiteREJECT Gaming Mouspad FENON XL SOFT Pyxis RedREJECT Gaming Mouspad FENON XL SOFT Cygnus Blue

REJECT x LAMZU Gaming Mouse REJECT SPECIAL EDITION

販売価格（税込）：19,800円

【TOKYO GAME SHOW 2025 開催概要】

REJECT x LAMZU MAYA X 8K REJECT SPECIAL EDITIONREJECT x LAMZU MAYA 8K REJECT SPECIAL EDITIONREJECT x LAMZU PARO 8K REJECT SPECIAL EDITION

■ 名称 ：東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

■ 主催 ：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

■ 共催 ：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

■ 会期 ：

2025年9月25日（木）ビジネスデイ 10:00～17:00

2025年9月26日（金）ビジネスデイ 10:00～17:00

2025年9月27日（土）一般公開日 9:30～17:00

2025年9月28日（日）一般公開日 9:30～16:30

■ 会場 ：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール1～11／国際会議場／イベントホール

■ 公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp

REJECT GEARについて

REJECT GEARは、世界を舞台に挑戦を続けるプロeスポーツチームを擁する株式会社REJECTが、その勝利への飽くなき探求心と世界トップレベルの知見を注ぎ込み展開するゲーミングギアブランドです。 世界で戦い抜く選手たちが日々求める最高のパフォーマンスを、すべてのプレイヤーへ届けるべく、製品の細部にまでこだわり抜いた開発を追求しています。

■Amazon：https://amzn.to/4mZXQ2e

■楽天：https://www.rakuten.co.jp/reject/

■X：https://x.com/GEAR_REJECT

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/