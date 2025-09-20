200万DL突破の無料サバイバルレース「Faaast Penguin」(ファーストペンギン)

株式会社ヒストリア

株式会社ヒストリアが開発・運営するサバイバルアクションレース『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）が累計200万ダウンロードを突破したことを発表いたします。

また、2025年9月20日（土）にリリース1周年を迎えることを記念して、ゲーム内では「1st Anniversary パーティー」を開催。クリスタル1,000個や限定スキンが手に入るログインボーナスをはじめ、記念アイテムの販売やアイテム復刻セール、記念撮影モードなど、特別な施策を多数実施します。

『Faaast Penguin』は、無料プレイ・クロスプラットフォーム対応でNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)にて好評配信中です。

この機会にぜひお楽しみください。

1st Anniversary パーティー開催

1周年のお祝いで、ゲーム内ホーム画面がパーティー会場へと変身！期間中はログインボーナスや限定アイテム、セールなど、お祝いムード満載のイベントが展開されます。

開催期間：2025年9月20日（土）13:00 ～ 10月1日（水）13:00

1st Anniversary ログインボーナス

ゲームにログインするだけで、クリスタル合計1,000個や特別なスキンなど豪華アイテムを入手できます。5日間ログインすることで全ての報酬を獲得することが可能です。

期間：9月20日13:00～11月4日13:00

記念撮影モードが登場！

期間限定でパーティー会場での記念撮影ができるようになりました。お気に入りの衣装に着替えて、ペンギンたちと記念撮影しよう！1人ではもちろんパーティーメンバーとも一緒に撮影ができます。

1周年記念アイテムが登場！

「1周年記念ドレス」や「1周年記念タキシード」「ごちそうを食べつくせ！」などの限定アイテムがショップに登場。みんなでパーティーを楽しんじゃおう！

人気アイテムが復刻！20%OFFセールも実施

9月3日～9月15日に実施した「イベントアイテム人気投票」で上位になったアイテムが、期間限定でショップに再登場します。

人気投票の結果はこちら： https://faaast-penguin.com/ja/news/7377/

さらに、全復刻アイテムとエモート拡張枠が20%OFF！ この機会にゲットしてね！

『Faaast Penguin』1周年は施策が盛りだくさん！

1周年を記念し、全3弾の施策を用意しております。

第1弾：「1st Anniversaryパーティー」

第2弾：「FAIRY TAILコラボ」

第3弾：「ハロウィンパーティー＆新コース追加」

この特別な期間に、個性豊かなペンギンたちとレースを楽しみましょう！

FAIRY TAILコラボ情報公開！

10月1日より、FAIRY TAILコラボを開催します。

コラボでは、ナツを始めとするFAIRY TAILの仲間たちのスキンが登場。更に、突如現れるアクノロギア討伐イベントや、魔導士ギルド「妖精の尻尾」のフォトスポットも楽しめます。

詳細は9月30日に公開予定。お楽しみに！

新シーズン「ヴァンパイアの宴」が10月1日から開催！

新シーズンのテーマは「ヴァンパイアの宴」。ヴァンパイアとヴァンパイアハンターになりきりレースに飛び出そう！新ステージは10月15日に追加予定。お楽しみに！

最新情報は、公式サイトやX、Discordからご確認いただけます。

公式サイト：https://faaast-penguin.com/ja/

公式X：https://x.com/FaaastPenguinJP

公式Discord：https://discord.gg/fXSjrGanS2

■公式オンラインストアでオリジナルグッズ販売中！

個性豊かなペンギンたちのグッズが、全8ラインナップで販売中。

全国どこからでも、そして海外からもご購入いただけます。

ぜひ、お気に入りのアイテムを身につけて楽しんでくださいね！

公式オンラインストア: https://faaast-penguin.myshopify.com/

【『Faaast Penguin』（ファーストペンギン）とは？】

『Faaast Penguin』はたくさんのライバルペンギンとぶつかり合う、爽快はちゃめちゃサバイバルレース！舞台は全世界のリゾート地。高速ウォータースライダーや、砂漠のピラミッド、ジャングルで大滝探検、はたまた雲の上まで？4つのコースを勝ち抜け式で巡るツアーに参加しよう。

アタック・スペシャルライド・ショートカットを駆使し、誰よりも早くゴールを目指せ！

■商品情報

タイトル： Faaast Penguin

ジャンル： サバイバルアクションレース

公式サイト： https://faaast-penguin.com/

価格： 基本プレイ無料

配信プラットフォーム： Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC(Steam, Epic Games Store)

プレイ人数： 1～4人、40人までのカスタムマッチ

発売・販売・開発: 株式会社ヒストリア

権利表記: (C)historia Inc.

Nintendo Switch： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074696

PlayStation 5： https://store.playstation.com/product/JP2953-PPSA20382_00-0358988007360021

Xbox Series X|S: https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/faaast-penguin/9PGHN0G6SK8F

Steam： https://store.steampowered.com/app/2590150/Faaast_Penguin/

Epic Games Store： https://store.epicgames.com/p/faaast-penguin-4319d6

プレイするには「Epic Gamesアカウント」が必要になります。

『Faaast Penguin』Epic Games アカウント登録の手引： https://faaast-penguin.com/ja/news/501/

■株式会社ヒストリア 会社概要

日本のUnreal Engineを専門に扱うゲーム開発会社です。コンシューマー・アーケードのソフトウェア開発を行っています。

代表作：『Caligula2』(開発・PC版販売)、『ライブアライブ』(開発)、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』(開発)など

公式ウェブサイト： https://historia.co.jp/

公式X： https://x.com/historia_Inc

公式Youtubeチャンネル： https://www.youtube.com/@historiaInc