第47回 GOLVI札幌オープンプロアマトーナメント 開催のお知らせ

株式会社ビヨンドプロパティーズ

北海道を代表するゴルフトーナメントとして長きにわたり親しまれてきた「札幌オープン」は、今年で第47回を迎えます。

1970年代の創設以来、数多くのトッププレーヤーが挑み、地域に根ざした大会として発展を続けてまいりました。



半世紀近くにわたる歴史は、多くのファンと関係者のご支援の賜物であり、今や北海道の夏を彩る恒例行事となっております。

本年より、新たに株式会社ビヨンドプロパティーズが主催を務めることとなり、従来の大会運営に加え、より幅広い世代にゴルフの魅力を発信する新しい取り組みが加わります。

その一つとして、人気ユーチューバーが選手として出場し、プレーの模様をYouTube向けに撮影する企画を導入いたします。

これにより、従来のゴルフファンのみならず、若い世代やデジタルメディアを通じてゴルフに触れる新たな層にもアプローチしてまいります。

さらに今年は、GAORAオンデマンドによる生配信も決定しており、会場の熱気をそのまま全国へとリアルタイムでお届けいたします。

出場予定選手（一部抜粋）

レギュラー男子

矢野 東、小林 伸太郎、和田 七星、水町 洵、小山 哲矢、千葉 晃太、荒谷 勝良、伊藤 誠道、伊藤 有志、安原 太一、照屋 貴之、秋吉 翔太、榎本 弦生 ほか多数

レギュラー女子

木村 円、花渕 里帆、菊地 りお、齊藤 美香、川崎 志穂、岩渕 凜桜、千葉 華 ほかシニアサリー吉田、本田 剛

YouTuber

TG ゴルフChannel、瀬戸晴加の無限にGOLFチャンネル、Sho-Time Golf、OLゴルファーすず

47回目を迎える伝統の大会に、新しい発信スタイルと個性豊かな出場選手が集結することで、

さらなる進化を遂げる「札幌オープン」。これからのゴルフの未来を体感できる舞台として、ぜひご注目ください。

【大会主催】

株式会社ビヨンドプロパティーズ

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目16-21 銀座木挽ビル8階

代表者：代表取締役社長 能登潤一郎

公式サイト：https://byd-p.jp/

【GAORAオンデマンド】

https://vod.gaora.co.jp/(https://byd-p.jp/)

〈生配信時間〉

AM7時20分～大会終了まで（PM4時00分頃）

※見逃し配信あり