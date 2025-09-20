カルティエ ヴィンテージの歴史的アイテムが銀座にて展開。レディース腕時計専門店Ante Official selectのセレクトする秋冬コレクション

株式会社ReMineD

Ante Official select銀座店にて2025年秋冬コレクションとして、人気のウォッチコレクションならびに、金無垢素材を贅沢に採用したラグジュアリーアイテムを新たに入荷いたしました。

本コレクションは、秋冬のシックで落ち着いた装いに寄り添いながらも、存在感と華やかさを演出するラインナップです。

今では流通量が限られた世界限定モデルも入荷いたします。

1997年に発売世界1847本限定

～Must de Tank～

カルティエ150周年(1997年)に限定品として発売されたアイテム

文字盤のデザインや赤リューズが限定品の象徴

カルティエを象徴するパンテール

～Panthere de Cartier Vendôme～

パンテールコレクションのラウンドモデルとして当時発売されていた’’パンテールヴァンドーム''

シンプルながらも金無垢の上質なフォルム

当時のREDストラップが秋らしい手元を演出

人気のトリニティモチーフデザイン

ラウンドが巻きつくように柔らかなデザインが、

女性の腕元に馴染む上品な腕時計



トリニティ好きは一度見ると目が離せないほどの美しさが魅力

ヴィンテージの名作品

カルティエの定番品の’’タンク’’と’’アロンジェ’’の名前が入っている理由は、

アロンジェ＝’’引き伸ばす’’という意味を持つ縦長のフォルム。

シンプルでその華奢で優美なフォルムがより女性のエレガントさ溢れるデザイン。

＜銀座店舗情報＞

住所：東京都中央区銀座5丁目7-10 イグジットメルサ B1

営業時間：11:00～20:00

TEL：050-8880-9722

E-mail：info@anteshop.info

予約不要

職人による手作業で、丁寧に再メンテナンスが行われ、トレンドファッションや日常でも使いやすいレディース腕時計専門店です。

綺麗にメンテナンスされた腕時計は、品質も厳しく診断され、洗練された状態でお楽しみいただけます。腕時計他、カルティエ、トリニティリングも同時発売

【本件に関するお問い合わせ先】

Ante Official select 広報担当

メール：info@anteshop.info