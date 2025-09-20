GoogleAIモード時代に対応する検索最適化をさらに強化！「AI検索対策自動最適化システム」に日本媒体28項目が追加！

株式会社ナレッジホールディングス

株式会社ナレッジホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：道川内 知）は、2025年9月20日より、サイテーション機能において日本国内を対象とした新たに28媒体の追加対応を開始いたします。

これにより、既存の132媒体に加え、合計160媒体での掲載が可能となり、企業・店舗の情報発信力はさらに強化されます。単なる媒体数の増加にとどまらず、日本市場の特性に合わせた「生活動線直結型の媒体」が増えることで、検索から集客までの導線がより強固になります。

媒体追加の背景：Google「AIモード」日本上陸

・2025年9月9日、Googleは検索の新機能「AIモード（AI Overview）」を日本語を含む5言語で公開しました。従来のリンク一覧中心の検索結果とは異なり、生成AIによる要約や自動回答が検索画面の中心に表示される新しい検索時代が始まっています。

AIモードの登場は、従来のSEO（検索エンジン最適化）やMEO（マップエンジン最適化）といった施策だけでは不十分になることを意味しています。今後は、AIに“信頼できる情報源”として参照されることが新しい評価基準となり、情報の構造化や外部媒体への掲載がますます重要になります。

今回の日本媒体追加は、この「AIモード時代」に対応するための戦略的な強化策であり、検索や地図アプリ、口コミプラットフォームを通じて、国内ユーザーへの接触ポイントを広げる狙いがあります。

■ 追加媒体一覧（28サイト）

今回新たに追加される28媒体は、日本国内のユーザーが日常的に利用する主要サービス・アプリを中心に構成されています。

地域・口コミ系：Ekiten、Local Place、Hot Pepper Beauty、Tabelog

求人・生活情報：Townwork、Baitoru

金融・決済系：AMEX、PayPay、三井住友銀行、三菱UFJ銀行

地図・ナビ系：MapFan、Mapion、Maps.me、NAVITIME、LocSma WEB

EC・ショッピング系：Amazon、Yahoo Shopping、Rakuten Market

ライフスタイル／モビリティ：Pokemon GO、Life360、LUUP、Hellocycling、DiDi

メディア／天気／動画：Weather Yahoo、YouTube、ePark、Goo-net、minimo

これらは検索・購買・移動・生活情報といった日常シーンをカバーしており、AIが回答を生成する際に「信頼できる出典」として引用されやすい媒体群です。

■ 効果：AIモード × SEO × MEOの相乗効果

新たに追加された28媒体は、単に情報掲載の幅を広げるだけではありません。

AIモード（AI Overview）対応強化

生成AIが「回答」を返す際、複数媒体からの引用・出典が求められます。28媒体の追加は、出典の分散と信頼性向上につながり、回答欄で取り上げられる可能性を高めます。

SEO（検索エンジン最適化）との連動

Google検索では「外部出典の豊富さ」が間接的に評価される傾向があります。複数の権威ある媒体に同一情報が掲載されることで、SEO順位の安定化や上昇に寄与します。

MEO（マップエンジン最適化）の強化

Mapion、NAVITIME、PayPay地図連携など、地図系・位置情報系の媒体追加により、Googleマップ検索だけでなく、サードパーティの地図アプリでも一貫した情報表示が可能となります。

サイテーション効果（信頼性・認知度向上）

消費者の目に触れる機会が増えることで、ブランド名や店舗情報が自然に拡散。結果として口コミや話題性の獲得にも繋がります。

■ 今後の展望

今回の媒体追加により、AXiYシステムは合計113媒体への情報一括最適化を実現しました。これにより、企業や店舗の情報発信は一層「AIに拾われる構造」へと進化します。

ナレッジホールディングスは今後も、

AI検索（AIモード・AI Overview）への対応力強化

SEO／MEOとのシナジー最大化

国内外の主要媒体との連携拡大

を軸に、AI時代における情報設計の最前線を支える仕組みづくりを推進してまいります。

■ 導入企業の成果事例

『AXiYシステム』は、すでに複数の業種で導入が進んでおり、AI検索対応や業務効率の向上といった明確な成果が報告されています。以下は導入企業の一例です。

■ お問い合わせ・診断窓口

- 東京・飲食店A社ChatGPTで「おすすめの○○店」などを検索した際に、店舗名が紹介される機会が増加。さらに、Googleマップでも上位表示されるようになり、オープンからわずか3ヶ月で地域の老舗店を抜いて検索ランキング上位に急浮上。現在では、オープン初日から予約で満席となる日も多く、集客基盤の強化につながっています。- 沖縄・レンタカーB社 Instagramの投稿内容がGoogleマップやHPブログに自動反映されるようになったことで、発信業務の作業工数が約4分の1に削減。また、生成AIによる検索結果でも「おすすめのレンタカー店」として取り上げられる機会が増え、オンライン経由での問い合わせ数が増加しています。- 東京・バーC社Googleマップ・SNS・ホームページを横断的に最適化したことにより、AI検索・地域検索・SNS検索すべてに対応。「地域名＋業種」などの検索クエリにおいても上位表示されるようになり、新規来店数・口コミ投稿数が増加しています。

■ 『AXiYシステム』に関する無料相談やLLMO診断は、以下の窓口より受け付けております。

■ 取扱希望の企業・代理店様も受付中

『AXiYシステム』は、販売代理店としてのお取扱いも可能です。

提案時の資料提供や導入支援に加えて、補助金を活用した導入サポート体制も整えております。

販売パートナーをご検討の企業様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

担当：栗野 愛彩（くりの あや）

株式会社ナレッジホールディングス 広報／株式会社ナレッジマーケティング 代表取締役

■ 責任者コメント 道川内 知（みちかわうち ともし）

「検索のルールが、“人が調べる”から“AIが選ぶ”へと劇的に変わろうとしています。

この大きな転換点に、企業や店舗がどう適応できるか――それがこれからの経営の分かれ道になると、私は確信しています。

私は19歳で起業し、通信業・不動産・飲食・美容など様々な業界で実践を積んできました。

その中で一貫して感じてきたのは、“良いサービスがあっても、正しく届かなければ意味がない”ということです。

だからこそ私たちは、**AI時代に選ばれる情報設計＝LLMO（大規模言語モデル最適化）**という考え方に着目し、SNS・Web・Googleマップ・口コミすべてを“AIに拾われる構造”に統合するツール『AXiY』をリリースしました。

“見つからないこと”によって失われるチャンスを、ゼロにしたい。

その想いを原動力に、どんな業種・規模の事業者でも再現性高く成果を出せる“仕組み”としてのDXを追求しています。ナレッジホールディングスは、情報とITで社会を前進させるという理念のもと、

これからも“変化の先を行く”挑戦を続けてまいります。」

■ 情報発信は“構造化”されてはじめて届く時代へ

現在、生成AIによる検索結果の選定においては、単なる発信内容ではなく、「構造」や「出典の多さ」といった要素が重視される傾向にあります。

どれほど良質な情報でも、AIが読み取れる形式で整っていなければ、検索結果に表示されにくくなるのが現状です。

『AXiY』は、こうしたAI時代の要件に対応し、投稿1本で“人にもAIにも選ばれる状態”を自動で構築できる情報発信基盤として、多くの事業者から注目を集めています。

集客や認知の伸び悩みに課題を感じている方こそ、ぜひ無料診断をご活用ください。

