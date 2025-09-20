14歳の次世代アーティスト・ウタ、『一般社団法人つながり応援』公式アンバサダーに就任

株式会社ファーストイノベーション次世代アーティスト・ウタ、アンバサダー就任！

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、官民連携の地方創生団体『一般社団法人つながり応援』（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志・梶川隆史）の広報を担当しており、このたび同団体の公式アンバサダーとして、アーティスト・ウタ氏を迎えることを発表いたしました。

ウタ氏は14歳という若さながら、スタジオジブリ公認歌唱への参加、映画や舞台での出演、全国規模のコンテストでの上位入賞など、多彩な経歴を積み重ねてきた注目の新星です。未来への可能性を秘めた彼女の参加は、地方創生活動に新しい視点とエネルギーをもたらし、大きな期待を集めています。

多彩な才能を持つ若きアンバサダー

ウタ氏は「百人一首」や「演技」を特技とし、舞台や映画に数多く出演してきました。2024年には短編映画『FREDERICK FOREST』で準主演を務め、2026年春には映画『歌って』にメインキャストとして出演し、劇中歌をソロ歌唱予定です。また、元「Marble Angel」としてアイドル活動を経験し、アイドルソロクイーンコンテストでは第11回全国10位、第12回全国8位という輝かしい成績を収めています。

音楽活動では、スタジオジブリ公認「キッズジブリ」3曲、さらに「ヒップホップジブリ」1曲に歌唱参加。宗像三女神記や『ハッピーバースデー』などの舞台出演も重ね、歌・芝居・表現力のすべてで成長を続けています。

地方創生と未来世代のつながり

14歳という次世代を代表する立場でアンバサダーを務めることは、地方創生においても大きな意味を持ちます。若い世代が地域の魅力を発見し、それを全国へ発信することで、新しい「応援のかたち」を創り出すことができます。

ウタ氏は就任にあたり、次のようにコメントしています。

アーティスト・ウタ

「私は歌や演技を通じて、誰かの心に届く表現をすることを大切にしてきました。

まだ14歳で学ぶことは多いですが、だからこそ未来の可能性を信じて新しい挑戦を続けたいと思っています。

地方には自然や文化、人の温かさなど、まだ十分に知られていない魅力がたくさんあります。

それを同世代の若い人たちや全国の方々に伝えることで、『地方って素敵だな、行ってみたいな』と思っていただけるきっかけをつくりたいです。

今回アンバサダーという役割をいただけたことは大きな挑戦であり、夢への一歩です。

若いからこそできる発信を大切にし、責任を持って活動に取り組み、日本中に“応援の輪”を広げられるよう努めていきます。」

ウタ 公式インスタグラム :https://www.instagram.com/uta_apple125/

未来を照らす「次世代アンバサダー」として

ファーストイノベーションおよび一般社団法人つながり応援は、ウタ氏と共に「若い世代が地域を知り、共に未来をつくる」というビジョンを推進してまいります。世代を超えたつながりを実現することで、地方創生の新しいステージを切り拓きます。

関連企業・団体概要

一般社団法人つながり応援

所在地：東京都大田区大森東4-16-17

理事長：清水国明

副理事長：木ノ根雄志・梶川隆史

法人化日：2025年8月8日

事業内容：地方創生プロジェクト推進／クラウドファンディング支援／防災・復興活動／学生参画支援、環境保全／SDGs推進

公式サイト：https://www.tsunagari-ouen.jp/

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表取締役社長：木ノ根雄志

取締役副社長：安田早智子

取締役：二瓶祐一、澁谷裕花、清水国明、菅田誠、梶川隆史

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/