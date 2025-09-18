ごっこ倶楽部発、畑芽育×野村康太 主演の縦型ショートドラマ。公開2週間で1,000万回再生を突破し大反響！！映画化を望む声が続出！

株式会社GOKKO畑芽育×野村康太 主演『一寸の光陰』

日本一のショートドラマクリエイター（※）『ごっこ倶楽部』を運営する、株式会社GOKKO（本社：東京都港区、代表取締役 多田智・田中聡）は、ショートドラマアカウント「ショードラ」とタッグを組んだ縦型ショートドラマ『一寸の光陰』が、公開からわずか2週間で総再生回数1,000万回を突破したことをお知らせします。（2025年9月17日時点では約1116.4万回再生）

※再生数、フォロワー数において日本一（2025/9）

本作は、ごっこ倶楽部の各種SNSで大きな反響を呼んだ同タイトル作品を、畑芽育さんと野村康太さんを主演に迎えてリメイクした企画。8月30日・31日にTikTok・YouTube・Instagramをはじめとする各プラットフォームで配信されると、多くの視聴者から「泣いた」「涙が止まらない」とのコメントが溢れ、Xで「ショードラ」がトレンド入り。映画化を望む声も続出し、ごっこ倶楽部のクオリティの高い演出も評価されています。



ヒロイン・佳寸美役には若手実力派女優の畑芽育さん、幼なじみの光役には注目俳優の野村康太さんという地上波ドラマでもキャスティングが難しい二人の共演が、ショートドラマでは異例の豪華さという面でも話題となっています。



大切な人と過ごす一瞬の尊さを描き、多くの視聴者の心を揺さぶった本作を、各SNSで「ごっこ倶楽部」と検索の上、ぜひご視聴ください。

■作品概要

［あらすじ］

幼なじみの佳寸美と光。久しぶりに再会した光は、「1,000万円で1か月だけ彼女になってくれ」と佳寸美に提案する。最初は戸惑いながらも、共に過ごす日々の中で佳寸美の心は揺れ、二人は“恋人ごっこ”以上の絆を育んでいく。残酷に迫る別れの時、光が残した言葉と手紙が佳寸美の未来を照らし、彼女は前を向く決意をする――――限りある時間を生きる切なくも温かいラブストーリー。

畑芽育×野村康太 主演『一寸の光陰』場面写真

［出演］

愛須佳寸美：畑芽育

影山光：野村康太

医者：渡辺大貴

会社員：西村佳祐

［監督・脚本］廣田純平

［原案］多田智

［使用楽曲］UNFAIR RULE「曖昧」、SyncSphere「手のひら、ひとつぶの嘘」

［衣装協力］LAEMUSE

■配信情報

『一寸の光陰』 公開中



TikTok

前編 https://www.tiktok.com/@gokko5club/video/7544161632197315856

後編 https://www.tiktok.com/@gokko5club/video/7544540694178827538

※「ショードラ」と「ごっこ倶楽部」のコラボ投稿。

Instagram

前編 https://www.instagram.com/reel/DN7uB9jk54c/

後編 https://www.instagram.com/reel/DOA3sbHE_XK/

※「ショードラ」と「ごっこ倶楽部」の共同投稿。

X

前編 https://x.com/gokko5club/status/1961715519775822025/video/1/

後編 https://x.com/gokko5club/status/1962077906508914924/video/1/

YouTube

前編 https://www.youtube.com/shorts/4MHES7sc6FQ/

後編 https://www.youtube.com/shorts/fpiUdoAGWKs/

LINE VOOM

前編 https://linevoom.line.me/post/1175758120458940852/

後編 https://linevoom.line.me/post/1175766760562778387/

■主演

畑 芽育

畑 芽育（はた めい）

2002年4月10日生まれ。東京都出身。幼少期からキャリアを重ね、23年のドラマ「最高の生徒～余命1年のラストダンス～」(NTV系)で連続ドラマ初主演を務める。本年は、ドラマ「天久鷹央の推理カルテ」(EX系)、映画『君がトクベツ』、映画『事故物件ゾク 恐い間取り』に出演。また、ドラマ版「君がトクベツ」(MBS・TBS系)が放送中のほか、10月19日より「終活シェアハウス」(NHK BS)の放送も控える。

【コメント】

今回、「ショードラ」と「ごっこ倶楽部」のタッグで制作された『一寸の光陰』で野村康太さんと共に主演を務めさせていただきました。



以前にもショードラ作品に出演させていただいて、またご縁がありこうして素敵な作品に携われたこと、そして沢山の方から反響があったこと、本当に嬉しい限りです。



短い時間の中で、佳寸美の感情や変化をどう表現するか。そして野村さん演じる光との限りある時間の中での切ない恋模様をいかに細やかに表現できるかを考えながら撮影しておりました。



二人に立ちはだかる運命がどのようなものになっているのか、ぜひ皆様の目でご覧いただければと思います。

野村 康太

野村 康太（のむら こうた）

2003年11月30日生まれ。東京都出身。O型。メンズノンノ専属モデル。2022年「新・信長公記～クラスメイトは戦国武将～」でデビュー。その後、ドラマ「夫の家庭を壊すまで」「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」「大追跡～警視庁SSBC強行犯係～」などの話題作に出演。10月24日（金）に自身初となる1st写真集「暁紀（講談社）」が発売予定。

【コメント】

影山光役を演じさせていただきました野村康太です。

光は、ベンチャー企業の元社長でちょい俺様系のツンデレというまさに韓国ドラマに出てきそうなキャラクターで、台本を読みながら早く演じたいとワクワクしていました！

そして今回事務所の先輩でもある畑芽育さんとは初めて共演させていただいたのですが、役として向き合った時に何度も吸い込まれそうになるくらい魅力的で素敵な方で、刺激を受けることができました。

SNSでも、たくさんの反響があり、かっこいい！お芝居が素敵！思わず泣いちゃいました！などのコメントがいくつもあって、本当に嬉しくて、ほぼ毎日コメントをチェックしています！！引き続き『一寸の光陰』を楽しんでいただけると嬉しいです！

■ショードラとは

「ショードラ」は、縦型ショートドラマを起点とし、新しい作品制作の挑戦を行うプロジェクトとして2023年に始動。「ショードラ」アカウントでは、多彩な出演者＆タイアップなど幅広くショートドラマを配信し、国内ショートドラマ業界において、先駆けとなるアカウントとして、市場を牽引しています。

◇TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@showdrama_24

◇Instagramアカウント https://www.instagram.com/showdrama_24/

◇X（旧Twitter）アカウント https://x.com/showdrama_24

◇YouTubeアカウント https://www.youtube.com/@SHOWDRAMA_24

◇LINE VOOMアカウント

https://linevoom.line.me/user/_dSeWa23HOwgrMk1I7BqyiTOpsGgpq8ATT0qaoMg

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。

企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は100億回（2025年9月時点）&SNSでの総フォロワー数560万人* を突破。

再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■ 会社概要

所在地：東京都港区

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡 代表取締役 多田智

コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

X：https://twitter.com/gokko5club/

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz