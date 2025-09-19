北海道出身芸人タカアンドトシさん出演「サッポロ　クラシック」新CM「地元の友人」篇を9月19日(金)から公開

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、北海道限定ビール「サッポロ クラシック」の新CM、「地元の友人」篇を9月19日(金)から北海道エリアで公開します。

本商品は地域限定ビールの先駆け商品として1985年に誕生し、本年発売40周年を迎えたロングセラー商品です(注1)。

今回のCMは、タカアンドトシさんの地元のご友人である太田さんにもご出演いただき、居酒屋で楽しく笑いあう様子を撮影しました。同郷の友人同士が「サッポロ クラシック」を片手に飲み語らう、心温まる作品となっています。リラックスした表情で思い出話に花を咲かせる3人に注目です。

当社は、「サッポロ クラシック」をこれからも北海道に寄り添うブランドとして進化させ、北海道の皆さまに北海道で暮らすしあわせを提供し続けるとともに、北海道で生まれ育ったいちばんの仲間として、北海道の象徴となるビールブランドを目指します。

(注1) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017698/

■CM概要

1.タイトル

サッポロ クラシック「地元の友人」篇（15秒/30秒）

2.公開日

2025年9月19日(金)

3.内容

タカアンドトシさんの地元のご友人である太田さんにもご出演いただき、居酒屋で楽しく語らう様子を撮影しました。太田さんは高校時代からのご友人で、今でも北海道へ帰るたびに会っているそうです。太田さんがいることでより話が広がったそうで、「サッポロ クラシック」を片手に思い出話に花を咲かせる3人の姿に注目です。

4.エピソード

タカアンドトシさんにとって太田さんは「いつも温かい言葉やほしい言葉をかけてくれる仏様みたいな人」であり、今でも仲のいいご友人のお一人とのことでした。テレビ番組等でも何度か共演経験はあるそうで、皆さん緊張する様子はなく、終始和やかな雰囲気での撮影でした。



5.キャラクター

タカアンドトシ



■キャラクター

【タカアンドトシ】〈芸人／タレント〉

中学校の同級生だった2人が1994年5月にコンビ「タカ＆トシ」を結成。デビュー当時は地元北海道で活動を続ける。東京進出後、2004年の「M-1グランプリ」で決勝進出したほか、2005年と2006年の「爆笑オンエアバトル チャンピオン大会」（NHK総合）で優勝。特に漫才中の「欧米か！」に代表されるフレーズ「○○か！」が流行した。全国ネットから北海道ローカルまでバラエティ番組を中心として長期的にMCを務め、漫才でも舞台に立ち続けている。

タカ(写真左)

生年月日：1976年4月3日生

出身地 ：北海道札幌市

トシ(写真右)

生年月日：1976年7月17日生

出身地 ：北海道旭川市

■「サッポロ クラシック」について

北海道で生まれ育ったサッポロビールが、地域限定ビールの先駆けとして1985年に北海道への感謝の気持ちを込めてつくった北海道限定ビールです。北海道産ホップ、北海道産大麦麦芽を一部使用し、副原料を一切使わない麦芽100％で、北海道の食や気候と合わせた爽やかな味わいが特長です。

サッポロ クラシック ブランドサイト： https://www.sapporobeer.jp/classic/

＜消費者の方からのお問い合わせ先＞

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800