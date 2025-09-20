「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出する「シーモアコミックス」1周年記念　ドラマ化もした「結婚できないにはワケがある。」「僕らは恋がヘタすぎる」が「コミックシーモア」で24時間限定で全巻無料に！

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下 NTTソルマーレ)が運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出する「シーモアコミックス」は､2025年9月20日(土)に「ソルマーレ編集部」から名称変更をして1周年を迎えます｡

1周年を記念して､「シーモアコミックス」の人気作品が全巻無料・大量無料で読めるキャンペーンや豪華景品がもらえるお楽しみ企画を実施します｡お得なこの機会に､ぜひ心ゆくまで作品をお楽しみください!

1.シーモアコミックスとは

「シーモアコミックス」は「面白い!をとことん追求!」をキャッチコピーに掲げ､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」のオリジナルコミックを制作する編集部です｡

「恋するソワレ」「ズズズキュン!」など7つのオリジナルレーベルにおいて､少女マンガ・青年マンガ・BL(ボーイズラブ)コミック・TL(ティーンズラブ)コミック等の幅広いジャンルの作品を制作し､「コミックシーモア」を中心とした国内外の各電子書籍サイトで展開しています｡

大ヒットテレビドラマの原作『家政夫のナギサさん』や､アニメ化が決定している『デブとラブと過ちと!』など､メディア化作品も多く輩出｡人気声優がBLコミックを生朗読するイベント「Ficus Party」の開催､作家の皆様の商業デビューをサポートするための「出張編集部出展」や「コミックシーモア毎月マンガ賞」の開催など､近年では電子コミックの制作・配信にとどまらない全方位的なビジネス展開を行っています｡

2.人気作品が全巻無料・大量無料で読めるキャンペーンについて

「シーモアコミックス」1周年を記念して､「コミックシーモア」限定で､「シーモアコミックス」の人気作品をジャンルごとに全巻無料・大量無料で読めるキャンペーンを実施中です｡さらに対象作品に使用できる20％オフクーポンも配布しております｡※クーポン利用条件の詳細はキャンペーンページを確認ください｡

<キャンペーン期間>

第1弾:2025年9月20日(土)00:00～9月26日(金)23:59

第2弾:2025年9月27日(土)00:00～10月3日(金)23:59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡

<第1弾キャンペーンページ>

少女・女性: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stwmn/

青年: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stmn/

BL: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stbl/

TL: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1sttl/

<第2弾キャンペーンページ>

少女・女性: https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stwmn/

青年: https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stmn/

BL: https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stbl/

TL: https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1sttl/

3. モアコミ感謝デイズ★シーモアコミックス1周年記念キャンペーン

「シーモアコミックス」読者の皆様への感謝の気持ちを込めて「モアコミ感謝デイズ★シーモアコミックス1周年記念キャンペーン」を開催します｡抽選で160名様に豪華景品が当たります｡

＜キャンペーン期間＞

2025年9月19日(金)12:00～9月25日(木)11:59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡

＜キャンペーン参加方法＞

●STEP1

シーモアコミックス【公式】Xアカウントをフォロー

https://x.com/solmare_editor

●STEP2

対象のキャンペーンポストに「#モアコミ1周年」と、お祝いコメントをつけて引用リポスト

＜プレゼント内容＞

★A賞:

「コミックシーモア」でつかえるシーモアポイント5000pt＋

「シーモアコミックス」1周年記念特注クッキー缶＋プリントクッキー＋オリジナルステッカーセット・・・抽選で10名様

★B賞:

「コミックシーモア」でつかえるシーモアポイント1000pt・・・抽選で150名様

4. 総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要

コミックシーモアは､「想いとテクノロジーにより､マンガ熱を拡げていく｡」のビジョンを基に､常にサービスの向上や機能の拡充を行っています｡

(1)月間利用者数4,000万人超!21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

(2)コミックを中心とした取扱い冊数169万冊以上の充実の品ぞろえ

(3)ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信

(4)「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

(5)業界最大級となる407万件以上のお客様レビュー

(6)無料作品52,000冊以上､お得なキャンペーン1,000本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2025年8月31日実績≫

5. NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/

<本件に関するお問い合わせ先>

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 永谷､岡山､永田

連絡先: 06-6228-8861

e-mail: info@nttsolmare.com