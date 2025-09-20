コスプレと打ち上げ花火の饗宴「acosta!@九州花火大会」10月4日開催

株式会社ハコスタ

日本全国でコスプレイベントを運営する株式会社ハコスタ（本社:大阪市、代表取締役:松村 良洋）は、2025年10月4日（土）に佐賀県唐津市にて、コスプレイベント「acosta!（アコスタ）」を開催します。

「acosta!」は、全国各地で毎月開催し、年間動員数は25万人を超える日本最大級のコスプレイベントです。参加者は10～20代が70%を占めるなど、Z世代中心に高い支持を得ています。

2025年10月4日（土）に佐賀県唐津市で開催する今回のイベントでは、明治時代後期の重厚な洋風建築で、アニメ『ゾンビランドサガ』に登場する洋館のモデルにもなった「唐津市歴史民俗資料館」（旧三菱合資会社唐津支店本館）や、白亜の天守が青空に映える「唐津城」、唐津湾・虹の松原・唐津市街を一望できる「鏡山展望台」など市内の複数の名所を会場とし、コスプレイヤーとカメラマンによる撮影会・交流を行います。

また、同日19時から開催される「第73回九州花火大会」と連携し、acosta!専用の観覧場所では花火を背景にした幻想的な写真撮影に挑戦できます（別途チケットの購入が必要です）。

午前10時30分のacosta!開始から花火大会まで、一日通して唐津市の魅力をコスプレと共に満喫できます。

※花火の打ち上げ予定時間は19時～19時30分です

唐津市（商工観光部）よりコメント

唐津市はアニメ作品の舞台となったこともあり、観光施設以外にも様々な場所が注目され、聖地巡礼者やコスプレイヤーの皆さんにも多くお越しいただいております。acosta!のイベント当日は、通常閉館している歴史民俗資料館を特別開放するほか、夜には新市誕生２０周年を記念した九州花火大会も開催されます。様々なスポットでの撮影はもちろん、ぜひ宿泊もしていただきながら、ご当地フードなどもご堪能ください。皆様のお越しをお待ちしております。

会場（撮影可能エリア）

「acosta!@九州花火大会」開催概要

九州花火大会唐津市歴史民俗資料館唐津城唐津市ふるさと会館アルピノボートレースからつ鏡山展望台公式サイトはこちら :https://acosta.jp/event/karatsu/acosta!@九州花火大会

開催日時：2025年10月4日（土）10時30分～20時30分

会場：佐賀県唐津市

企画：ENJOY SAGA実行委員会

主催：株式会社ハコスタ

協力：唐津市、佐賀新聞社

公式サイト：https://acosta.jp/event/karatsu/

公式X：EAST（東日本） https://x.com/acosta_info

WEST（西日本） https://x.com/acosta_west

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@acosta_jp

「acosta!」の開催事例

羽田エアポートガーデンところざわサクラタウン松戸ラストサマーフェス道頓堀コスプレ祭梅田茶屋町ひらかたパーク