岡山県岡山市に新店舗オープン！「ワッツウィズ　大安寺くすりのラブ店」でお得な生活を。

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,700店舗以上を運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2025年9月20日(土)に「ワッツウィズ 大安寺くすりのラブ店」を岡山県岡山市北区大安寺南町1-1-56 くすりのラブ大安寺店内にオープンいたしました。

ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします

店舗情報

◆ワッツウィズ 大安寺くすりのラブ店

住所：岡山県岡山市北区大安寺南町1-1-56 くすりのラブ大安寺店内

営業時間：9:00-21:45

https://maps.app.goo.gl/xQPH5msSdnx19dxVA

株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

