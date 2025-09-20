東京ビッグサイト「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025」に耐震シェルターを出展

ミホ工業株式会社

ミホ工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮崎 保）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025」に出展し、実物の耐震シェルターを展示いたします。防災の現場に即した具体的な解決策を体感できる機会として、多くの自治体関係者や防災に関心を持つ来場者にご覧いただけます。

東京ビッグサイト外観■ 出展概要

展示会名：危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025

開催日時：2025年10月1日（水）～3日（金）

会場： 東京ビッグサイト西1・2ホール

展示内容：実物の耐震シェルター展示（体験可能）

今回の出展では、能登半島地震をはじめとする災害を背景に、防災対策の重要性を広く伝えることを目的としています。来場者は、実物シェルターの構造や利用シーンを間近で確認いただけます。

■ 社会的背景と取り組み

代表取締役の宮崎保は、東日本大震災の被災地支援をきっかけに「人命を守る空間づくり」に使命感を抱き、耐震シェルターの開発に取り組んできました。これまで全国で70件以上の施工実績を重ね、高齢者世帯や家族を守る防災対策として注目されています。

■ 展示会イメージ過去展示の様子（2025年2月 パシフィコ横浜「震災対策技術展」にて）過去展示の様子（大阪展示会にて）■ 今後の展望

ミホ工業は、全国の自治体や地域団体との連携を通じて「安心して暮らせる社会づくり」に貢献してまいります。今回の出展を契機に、より多くの方々にシェルターを体感いただき、防災の大切さを共有できればと考えています。

【会社概要】

会社名：ミホ工業株式会社

所在地：神奈川県横浜市神奈川区大口仲町27-2

代表者：代表取締役 宮崎 保

設立：1995年

事業内容：耐震シェルターの企画・施工、建築工事、内装工事

公式サイト：https://happymiho.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ミホ工業株式会社

TEL：0120-599-110

E-mail：info@happymiho.jp