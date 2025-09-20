国内最大級のフランス料理イベント！全国500店以上が参加「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025 」本日9月20日(土)より食欲そそる31日間、いよいよ開催！

グループ・アラン・デュカス株式会社

グループ・アラン・デュカス株式会社（代表：アラン・デュカス）は、国内最大級のフランス料理イベント「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025」が本日9月20日より開催されることをお知らせいたします。

9月2日記者発表会 発端者のアラン・デュカス氏よりアンバサダーの江村美咲選手、ジェローム・グース氏にコックトートの贈呈

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025」は、9月20日（土）から10月20日（月）まで開催され、食欲の秋にふさわしく、どなたでも特別価格で気軽に楽しめる絶好のグルメイベントです。

フランス生まれの食の祭典として2011年に日本で初開催された本イベントは、2025年に第15回の節目を迎えます。北海道から沖縄まで全国500店以上のレストランが参加し、コース料理を3つの特別価格で提供。事前予約により、どなたでも気軽に本格フランス料理を堪能いただけます。

本年のテーマは「フランス地方料理」。各地域の個性豊かな一皿を通じて、フランスと日本の食文化をつなぐ架け橋となることを目指しています。

■フレンチを気軽に楽しめるチャンス！

フランス生まれのグルメイベント「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」は今年で15年連続開催! 全国の500店 以上のフレンチレストランで、期間中はどなたでもイベント 特別価格(3,000円 / 6,000円 / 10,000円 ※税・サ込み)でコース 料理を楽しめます。普段は敷居が高い有名レストランガイド の星獲得店や、気になっていたレストランを訪れる絶好の チャンスです。

■今年のコーステーマは、食で巡るフランスの旅♪

参加店の中にはレストラン自慢のフランス地方料理を、地元の 食材で仕立てる特別コースも。ニース風サラダや、ラング ドック地方の「カスレ」、アルザスの「クグロフ」 など、まるでフランス各地を巡る美食の旅のように、魅力あ ふれる地方料理の数々を、ぜひご堪能ください♪

公式サイトにてオンライン予約受付中 ! 人気レストランは早いもの勝ち! お早めにご予約ください。

東京エリアのおすすめレストラン5選

「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025」開催概要

[ 期 間 ] 2025年9月20日(土)~10月20日(月)

[ 場 所 ] 全国の参加フレンチレストラン500店以上

[ コースメニュー ] 前菜、メイン、デザート、食後の飲み物を、ランチ、ディナーともに、

3,000円 / 6,000円 /10,000円のいずれかの価格で提供します。

※価格と内容は各レストランによって異なります。 ※すべて税・サービス料込み。

[ 予約方法 ] 2025年9月2日(火)午前10時~

ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2025 公式サイトにて オンライン予約&レストランへ直接電話予約スタート!

主 催：ダイナースクラブ フランス レストランウィーク事務局

特別後援：在日フランス大使館

特別協賛：ダイナースクラブ(発行会社:三井住友トラストクラブ株式会社)

【 ダイナースクラブとは 】

今年、世界で75周年、日本で65周年を迎える、食を起源とするダイナースクラブは、 厳選されたレストランでの優待や会食イベントなど、食にまつわる多彩なサービスをご用意。 さらに、トラベル、エンタメ、ゴルフなど幅広い分野で会員様をサポートするサービスを取り揃えています。 日常使いから特別な日まで、会員様の人生を彩るハイクラスなクレジットカードです。

