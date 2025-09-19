「dodaキャンパス」と「OfferBox」がオンライン共催セミナーを開催

パーソルキャリア株式会社

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社の合弁会社：株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹）が運営する、doda発の新卒オファーサービス「dodaキャンパス」(https://campus.doda.jp/enterprise/business)は、「OfferBox」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役CEO 中野 智哉）と、企業の人事・採用担当者を対象にしたオンラインセミナー「新卒採用 潮流と“次の一手”変化の今、知るべき採用設計の“勝ち筋”とは」を2025年10月16日（木）に共同開催します。

当セミナーでは、「OfferBox」を運営する株式会社i-plug代表取締役 CEO 中野氏と、「dodaキャンパス」を運営する当社の代表取締役社長 風間が、それぞれの視点から新卒採用市場を多角的に分析。変化の潮流の捉え方や採用設計の活用方法などについて、戦略や具体的な手法をもとに議論します。

特設サイト：https://campus.doda.jp/__/short_urls/4UC(https://campus.doda.jp/__/short_urls/4UC)

主なプログラム内容＜90分＞

（第1部）講演：2社が読み解く、新卒採用の“最新市場トレンド”

（第2部）トークセッション：新卒採用 潮流と”次の一手” 変化の今、知るべき採用設計の“勝ち筋”とは

（第3部）質疑応答

開催概要

イベント名：【2社代表登壇】新卒採用 潮流と“次の一手” 変化の今、知るべき採用設計の“勝ち筋”とは

主催：株式会社ベネッセ i-キャリア、株式会社i-plug

日程：2025年10月16日（木）12:00～13:30

開催形式：オンライン配信（事前申込制）

参加対象：人事・採用・育成の担当者様・責任者様、経営者の方

※同業他社からのお申込みはお断りさせていただく場合がございます

（こんな方におすすめ）

・新卒採用市場の変化の全体像を知りたい

・学生の現状について知りたい

・動向を踏まえた有効な採用戦略を立てたい

・市場の流れに合った打ち手の情報を得たい

・「dodaキャンパス」と「OfferBox」の2社代表に直接質問してみたい

参加費：無料

定員：300名

申込方法：イベント特設サイトよりお申し込みいただけます

■doda発 新卒オファーサービス「dodaキャンパス」について＜ https://campus.doda.jp/(https://campus.doda.jp/) ＞

「dodaキャンパス」は、学生が自身の努力や学び・経験などをデータベースに蓄積し、個性を可視化することにより、企業が自社のキャリア教育プログラムやインターン・採用選考等のオファーを送ることができる「doda発 新卒オファーサービス」です。2025年6月時点で約104万3,000人の学生（2026～2029年卒）が登録しており、国内最大級の学生データベースを保有しています。

■株式会社ベネッセi-キャリアについて＜ https://www.benesse-i-career.co.jp/(https://www.benesse-i-career.co.jp/) ＞

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社が2015年4月に設立した合弁会社です。株式会社ベネッセコーポレーションの大学教育事業部門とパーソルキャリア株式会社の新卒就職支援部門が一緒になりました。両社の力を最大限に活用して、大学の教育支援、学生の就活支援、および企業の採用支援を行う事業を推進しています。大学生向け教育事業と新卒学生に特化した就職支援事業を合わせることで、学生の力を伸ばし、学生が自分を活かせる職場に出会い、自らの力で社会に貢献できる人材になることを支援してまいります。教育事業と就職支援事業の一体的な運営を通じて「まなぶ と はたらく をつなぐ」ことを目指します。