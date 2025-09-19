ライセンス取得支援を強化！スキーム構築から登録完了までフルサポートの『資金決済サービスパック』をリニューアル

弁護士法人GVA法律事務所

スタートアップ・ベンチャー支援や企業法務における豊富な経験を有する 弁護士法人GVA法律事務所（東京都渋谷区、代表：小名木俊太郎 https://gvalaw.jp/ ）では、

フィンテックライセンスの取得を徹底的にサポートする『資金決済サービスパック』をリニューアルしました。新『資金決済サービスパック』は、従前から提供していたサポートに加え、ステーブルコインなど最新分野にまで対象範囲を拡大するとともに、スキーム構築から登録完了までをワンストップで支援するより手厚いサポート体制へと進化しています。

詳細につきましては、こちら『資金決済サービスパック(https://gvalaw.jp/advisory/fundsettlement/)』をご覧ください。

■ライセンス取得支援を強化『資金決済サービスパック』リニューアル

GVA法律事務所は、フィンテック事業者向けライセンス取得をフルサポートする

『資金決済サービスパック(https://gvalaw.jp/advisory/fundsettlement/)』をこのたび全面リニューアルいたしました。

本サービスパックでは、従来の資金移動業・前払式支払手段など送金・決済分野のサポートに加え、金融サービス仲介業や貸金業など、フィンテック・金融分野全般にわたるライセンス取得・事業スキーム構築をワンストップで支援してまいりました。

2021年のリリース以来、数多くの案件を通じて知見を蓄積し、事業者の皆さまがより安心・迅速に新サービスを展開できるようサポート体制を強化。その成果を反映し、今回のリニューアルに至りました。

さらに、収納代行・適用除外前払式支払手段・マンスリークリア等、ライセンス取得が不要なスキームにも柔軟に対応。事業フェーズやニーズに合わせて最適なサポート内容をご提案いたしますので、ライセンス取得の要否を検討中の段階でも安心してご相談いただけます。

事業者の皆さまによりフィットする形へと進化した新しい『資金決済サービスパック』を、貴社のフィンテックビジネスにぜひお役立てください。

『資金決済サービスパック』の詳細については、以下よりご覧ください。

詳細を見る :https://gvalaw.jp/advisory/fundsettlement/

■フィンテック関連のセミナーを開催

上記の『資金決済サービスパック』リニューアルに合わせ、当事務所では、2025年9月26日（金）に、フィンテック関連のセミナーを開催いたします。

『資金決済法アップデート2025 ー 資金決済法からステーブルコインまで』

日時：2025年9月26日（金）12時～

参加費：無料

実施方法：オンライン（Zoom）

登壇者：原田雅史 弁護士（弁護士法人GVA法律事務所／東京弁護士会所属）、

井川湧理 弁護士（弁護士法人GVA法律事務所／第二東京弁護士会所属）

弊所フィンテックチームが提供する、フィンテック事業者向けライセンスサポートプラン「資金決済サービスパック」のリニューアルに伴い、特別セミナー

『資金決済法アップデート2025 ー 資金決済法からステーブルコインまで』を開催いたします。

本セミナーでは、資金決済法の基本構造をわかりやすく整理し、資金移動業、第三者型前払式支払手段、収納代行といった多様なスキームについて解説します。

さらに、先日初めて電子決済手段（いわゆるステーブルコイン）の発行の資金移動業が登録されたことをうけて、ステーブルコインの規制も解説します。

ライセンス取得を検討中の方はもちろん、既にフィンテック事業を展開されている皆様にとっても有益な内容となっておりますので、ぜひご参加ください。



【本セミナーの内容】

・資金決済法の基本構造

・資金移動業、第三者型前払式支払手段、収納代行など多様なスキーム

・初の電子決済手段（いわゆるステーブルコイン）の資金移動業登録を踏まえた最新の規制動向



【このような方におすすめ】

・フィンテック企業のご担当者様

・フィンテックライセンス取得をご検討中の企業様

お申込みはこちら :https://gvalaw.jp/seminar/20250926/

■法律相談のお申込み

フィンテック・金融関連などについて具体的な相談がしたい、という方は、

初めてご相談をいただく方であれば、初回30分無料で法律相談を実施しております。以下の申込みフォームよりお気軽にご相談くださいませ。

ご相談はこちら :https://gvalaw.jp/contact/

■弁護士法人GVA法律事務所について

『法務を通じて挑戦を支援し、依頼者と共に豊かな社会を実現する』

GVA Professional Groupは、2012年に設立され、他の法律事務所に先駆けて、スタートアップ企業の支援を中心にリーガルサービスを提供してきました。その中で私たちが大切にしてきたことは、依頼者と共に事業に取り組む姿勢です。以来私たちは、その姿勢を貫きながら支援領域を大きく広げ、スタートアップのみならず、国内外の多様な企業活動を支援してきました。

私たちは、企業の果敢な挑戦こそが、この世界に新しい選択肢を創出し、より豊かな社会を実現すると信じています。テクノロジーの発展に伴い、企業活動はより広く、より自由なものになり、そこで生まれる新しいアイデアは世の中を大きく変え続けています。その中にあって、私たちは、同時に社会のインフラとしての法の価値を信じ、法務という領域で、企業活動の発展と成功を支える存在として自身を定義しました。

依頼者が何か新しいことを始めるとき、私たちはそれが実現される未来を一緒になって考えます。挑戦の過程で依頼者がリスクにさらされるとき、私たちは当事者としての目線で、共に解決に取り組みます。

私たちは、法務による支援によって、すべての人が挑戦しやすい環境を実現します。この挑戦への支援を通じて、依頼者と共に社会に対して多様で豊かな選択肢を提供することこそが、私たちが存在する意義です。これからも私たちは、この存在意義を核とし、GVA Professional Group全体の力を結集し、弛まぬ努力を続けてゆきます。

＜弁護士法人GVA法律事務所＞

代表弁護士：小名木 俊太郎

所属弁護士会：第二東京弁護士会

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目７番７号ＥＢＳビル３階

HP： https://gvalaw.jp/