【イベントレポート】採用面接と資料作成はAIで“仕組み化”する時代へ。LUF主催「AI採用スキルアップ勉強会」、第4回「面接・資料作成編」を開催。

人事向けキャリア支援サービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、2025年9月3日(水)に「人事キャリアを加速する！AI時代の採用スキルアップ勉強会」の第4回を開催しました。

今回のテーマは、採用の質を左右する「面接」と、候補者の意欲を高める「採用資料作成」。多くの人事・採用担当者が参加し、AIを活用してこれらの業務を単に効率化するだけでなく、「仕組み化」する具体的な手法が明かされました。

本リリースでは、その様子をイベントレポートとしてお届けいたします。

■なぜあの面接官は合格で、私は不合格なのか？属人化が引き起こす採用のミスマッチ

セッション冒頭、登壇した弊社の中山は「採用で最も難しいのは、面接官による評価のブレをなくすこと」と、多くの企業が抱える根深い課題を提示しました。

同じ候補者でも、面接官によって評価が大きく変わってしまう属人化の問題。

これを解決する鍵が、AIによる「評価基準の統一」と「構造化面接の設計」にあると解説しました。

■ハイライト：「秒速」で採用ピッチ資料を作成する実践的デモ

今回のセッションで特に注目を集めたのが、採用ピッチ資料をAIで効率的に作成するデモンストレーションです。

これまで何時間もかかっていた資料作成が、「当社のペルソナと事業内容に基づき、候補者の入社意欲を高める採用ピッチ資料の構成案と各スライドのテキストを生成して」といった僅かな指示（プロンプト）だけで、数分で完成するプロセスを実演。参加者は、AIが可能にする圧倒的なスピードとクオリティに目を見張っていました。

これにより創出された時間で、人事担当者はより創造的で、候補者一人ひとりと向き合う「人間にしかできない業務」に集中できるようになります。

■今後の展望：AI時代の必須スキルを、いつでも無料で学べる場所へ

本勉強会は、人事向け無料リスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」が提供する学びの機会の一つです。LUF株式会社は、AI活用が不可欠となるこれからの時代を人事担当者が勝ち抜くために、最新のノウハウを継続的に提供するコミュニティの構築を目指しています。今回のライブ勉強会のような最先端のテーマはもちろん、採用、組織開発、人的資本経営といった普遍的な知識まで、5分からのマイクロラーニング形式で体系的に学ぶことが可能です。

CANTERA ACADEMYはこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

【CANTERAコミュニティについて】

CANTERAコミュニティは、人事の本質について体系的に学ぶ場「CANTERA」の卒業生・利用者の有志によって運営されているコミュニティプラットフォームです。

CANTERAは2017年の発足以来、1,500名を超える人事責任者、担当者、経営者の方々にご活用いただいてきました。人事担当者は、誰にも相談できない悩みや、経験・勘に頼らざるを得ない場面に直面しがちです。私たちは、そんな「孤独になりやすい」人事の皆さんが繋がり、支え合える場を提供したいと考えています。これまでも勉強会や交流会を通じて、仲間を支えあう活動を行ってきました。

2025年以降、CANTERAコミュニティはさらに活動を加速させ、様々なイベントを通じて、人事パーソンの皆様の「待ち遠しい明日」を創る一助となることを目指します。

