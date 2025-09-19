【9月26日開催】展示会でコスパよく成果を出すブース手法と成功事例ミニセミナー&相談会を開催

PXC株式会社

Sales Promotion DX CompanyのPXC株式会社(https://pxc.co.jp/(https://pxc.co.jp/))が運営する、国内唯一*の販促特化型ビジネスマッチングサイト「ハンソクエスト」（https://hansokuest.jp/(https://hansokuest.jp/)）は、展示会でコスパよく成果を出すブース手法と成功事例をテーマにした「ミニセミナー＆相談会」を9月26日（金）に開催いたします。

*2025年9月時点、自社調べ

■ウェビナー概要

展示会での集客・成果創出に課題を感じていませんか？

「来場者に響く企画、デザインができていない」

「他社はどうやって成果を出しているのか知りたい」

そんなご担当者様へ向けて、コスパよく集客に繋がるブースの作り方や成功実例をコンパクトに学べる【無料ミニセミナー＋相談会】を開催します。

■プログラム内容

前半：展示会トレンド解説、ブースデザイン手法（良い例・悪い例を実例を交えてご紹介いたします）

後半（30～45分）：オープンQ&A／相談タイム（ご質問は自由に！実績・事例を多めに用意しています）

■開催概要

日時：2025年9月26日(金)15:00～16:00（予定）

※当日の進行の都合上、終了時間が前後する可能性がございます。

場所：オンライン開催

費用：無料

お申し込みはコチラ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBM8oORdPZxuHyCsMeh_Mcl0wg3em8Sw2P73W1GkHhtfGfsA/viewform

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

PXC 株式会社 TEL：03-6284-3014 / MAIL：info@hansokuest.jp

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育、ハンソクエスト事業グループリーダー：小松謙一

事業内容：

セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業