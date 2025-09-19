白元アースの入浴剤を買って当てよう！「おうちのおフロは最高キャンペーン2025」実施！

白元アース株式会社

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、同社の入浴剤各種を購入し応募いただくと、抽選で「JCBギフトカード20,000円分」や「えらべるPay10,000円分」が当たる『おうちのおフロは最高キャンペーン2025』を10月1日から実施いたします。

白元アースの「入浴剤」は、小さなお子様からご年配の方まで楽しめる豊富なラインナップが特長です。

今回のキャンペーンの詳細は下記をご覧ください。

◆キャンペーン名称

『おうちのおフロは最高キャンペーン2025』

◆キャンペーン概要

【応募方法】

キャンペーン期間中に白元アースの「入浴剤」の全商品の中から税抜き1,000円以上（Aコース）または税抜き500円以上（Bコース）をご購入いただき、商品のバーコードを専用の応募はがき、または郵便はがきに貼付し応募、もしくは購入時のレシートを使用してキャンペーンWEBサイトの専用応募フォーム（※2025年10月1日（水）公開予定）から応募して下さい。

店頭設置の応募はがきデザイン

【キャンペーン期間】

第1期：2025年10月1日（水）～2025年11月30日（日）

第2期：2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

【対象商品】

白元アースの「入浴剤」全商品

【賞品】

Aコース：JCBギフトカード20,000円分（1,000券×20枚）：合計10名様

Bコース：えらべるPay10,000円分：合計10名様

Wチャンス：QUOカードまたはQUOカードpay3,000円分：合計1,200名様

【キャンペーンサイト】

※2025年10月1日（水）公開予定

https://campaign-hakugenearth.jp/ofurosaikou-2025/