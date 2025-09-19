日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」予約方法がちょっと便利になる「即確定」システムをリリース

株式会社スモールブリッジ

世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2025年9月18日（木）に、オンライン習い事の予約の新機能「即確定」システムをリリースいたしました。

「即確定」システムが設定されたレッスンなら、すぐに予約が確定します

講師の確定待ち（最大72時間）の必要がないため、レッスンまでにメールやカフェトークサイトを確認する手間が省け、スムーズにレッスン受講ができます。

また、講師としてレッスンを提供いただいている皆様にも、複数のリクエストの確定作業が省略されることで、より快適にレッスン提供を行なっていただけるようになりました。

新機能について詳しくはこちら :https://cafetalk.com/immediate-confirmation/about/?lang=ja

生徒様、講師の皆様の声を反映し、より便利に、簡単に、楽しくご利用いただけるオンライン習い事プラットフォームを目指してまいります。

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



