東山魁夷館開館35周年記念展「東山魁夷　永遠の海 -私は、いま、波の音を聴いている」オリジナルグッズ販売のご案内

東山魁夷館では開館 35 周年を記念してオリジナルグッズを制作し、 長野県立美術館で 10 月 4 日から開催予定の企画展 「東山魁夷館開館 35 周年記念展 東山魁夷 永遠の海 -私は、いま、 波の音を聴いている」 に合わせて販売します。

・《朝明けの潮 色分け大下図》の一筆箋や大判ポストカード

・《緑響く》のエコバックやウッドポストカード など

東山魁夷館開館 35 周年記念 オリジナルグッズ

本展の注目作品である皇居宮殿壁画の原寸大下図 《朝明けの潮 色分け大下図》 の大判ポストカードや一筆箋、また当館コレクションの人気作品《緑響く》 のエコバックやウッドポストカード （木製） など、東山魁夷の作品をより身近に感じていただけるオリジナルグッズをご用意しました。 ご来館の記念にぜひお求めください。

ポストカード大判 「朝明けの潮 色分け大下図」 440 円ウッドポストカード 「緑響く」・「白馬の森」 各 1,100 円アクリルマグネット 「緑響く」 1,100 円一筆箋 「朝明けの潮 色分け大下図」・「草花手習帖」 各 550 円ピーチスキンエコバック 「緑響く」 2,530 円クロッキー帳 A5 「コンコルド広場の椅子」 1,045 円

※全て税込価格

販売場所 ： 長野県立美術館 本館 2 階 特設ショップ 等

販売開始 ： 東山魁夷館開館 35 周年記念展 開幕～

※通信販売は行っておりません。

＜展覧会関連情報＞

■ 本展関連イベント申込み受付中

１.記念講演会 「東山魁夷を読み解く」

講師 ： 野地耕一郎氏 （泉屋博古館東京 館長）日時 ： 11 月 1 日 （土） 14:00 ～ 15:30 頃

場所 ： 長野県立美術館 本館地下 1 階ホール定員 ： 70 名 （要申込、 先着順）

参加費 ： 無料 （要観覧券）

お申し込み：https://nagano.art.museum/event/higashiyama35_event1

２.ゲストスライドトーク 「東山魁夷と皇室の仕事」 講師 ： 田中純一朗氏 （皇居三の丸尚蔵館 研究員）日時 ： 10 月 18 日 （土） 14:00 ～ 45 分程度

場所 ： 長野県立美術館 本館 3 階レセプションルーム定員 ： 30 名 （要申込、 先着順）

参加費 ： 無料 （要観覧券）

お申し込み：https://nagano.art.museum/event/higashiyama35_event2

３.びじゅつかん探検隊特別編 （親子向け）

展示室でおこなう対話による鑑賞プログラムです。

作品を見て感じたことを、 みんなで話しながら作品鑑賞を楽しみます。

日時： 10 月 25 日 （土） 10:00 ～ 1 時間程度対象： 小学生以下の子どもとその保護者

定員： 8 組 16 名程度 （要申込、 先着順）

※兄弟でのご参加や参加者が 3 名以上になる場合は、その旨と人数を申込時に必ずお知らせください。

参加費： 無料 （要観覧券）

お申し込み：https://nagano.art.museum/event/higashiyama35_event5

※各イベント定員に達し次第、お申し込み受付を終了します。

※手話通訳や要約筆記などサポートが必要な方は、 イベントやご来館の 2 週間前までにご連絡ください。

■ 10月11日は「夜間特別開館」20：00まで開館

本展会期中の 10 月 11 日 ( 土 ) には、 今年度 2 回目となる 「夜間特別開館」 を開催。

20 時まで開館し、 本展及び 「東山魁夷館コレクション 2025」 展をゆっくりと鑑賞いただけます。同日 17:30 からは、 担当学芸員によるギャラリートークを開催します。

（ギャラリートークは 10 月 25 日(土) 14:00 からも行います）

■報道関係のお問い合わせ

長野県立美術館 広報 ・ マーケティング室 〒380-0801 長野市箱清水 1-4-4 （善光寺東隣）

TEL ： 026-232-0052 FAX ： 026-232-0050 E-mail ： nam-pr@naganobunka.or.jp