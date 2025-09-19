RESERVA予約システムに新機能搭載！属性別に料金を柔軟に設定できる「複数料金設定機能」の提供を開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」において、参加者の属性に応じた料金区分を可能にする新機能「複数料金設定機能」を新たに導入しました。本機能では、一般、学生、シニア、中学生以下といった複数の料金を予約メニューごとに設定でき、合計料金も自動計算されます。これにより、料金設定の明確化、予約者への利便性向上、運営者の管理負担軽減を同時に実現します。

「複数料金設定機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-introduction-multiple-prices-school-event/

■RESERVA概要

RESERVAは、イベント業、教育業、観光業、金融業などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。累計導入実績は35万社を超え、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供します。今回追加された「複数料金設定機能」では、スクールやイベント運営における属性別料金の設定を効率化し、参加者に応じた柔軟な料金管理と利便性向上を実現します。

■開発の背景

マラソン大会や音楽フェスティバルなど幅広い参加者層が集まるイベントでは、年齢や属性ごとに異なる料金設定が求められることが多くあります。従来は複数のメニューを作成する必要があり、管理負担が大きな課題となっていました。こうした現場ニーズに応えるため、参加者の多様な状況に合わせて柔軟に料金を設定できる「複数料金設定機能」をリリースするに至りました。

「複数料金設定機能」利用時の予約サイト画面イメージ

・予約リマインドメール機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-remind-mail/)

予約日前日に自動通知し、無断欠席を防止

・キャンセル待ち機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-waitinglist/)

定員超過時に自動繰り上げ通知で機会損失を回避

・QRコード発行機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-qrcode/)

受付処理を高速化し、大規模会場でも対応可能

当社では今後も、スクールやイベント業界における予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な機能提供と情報発信を強化してまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）