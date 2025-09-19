【約10年ぶりにリアル展示会へ出展】アールナインが「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in TOKYO」に参加します。

株式会社アールナイン

企業の採用、人材育成を支援する株式会社アールナインhttps://r09.jp/ （本社：東京都港区、代表取締役：長井亮）は2025年10月9日に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in TOKYO」に出展いたします。

近年、採用難により人手不足が深刻化する企業が増加しています。企業の採用熱が高まりを見せる一方で、人事の働き方改革といった環境要因が後押しとなり、採用の外注化が進んでいます。

このような市況を受けて、採用代行サービス業界で16年ご支援を継続しているアールナインは、中小企業でもご利用いただきやすい月額定額型の採用代行サービス「人事ライト」を出展いたします。

▶︎展示会概要

展示会名：HR FUTURE CONFERENCE 2025 in TOKYO

開催日時：2025年10月9日(木) 10:30開場

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム5階

出展場所：展示ブース

公式サイト(事前登録制)：https://event-page.jp/hrfc

主催：スマートキャンプ株式会社

イベントに関するお問い合わせ先：boxil-expo-entry@smartcamp.co.jp

▶︎アールナインの採用代行

https://r09.jp/

▶︎会社説明資料&採用代行サービス「人事ライト」資料はこちら！

https://r09.jp/download-contents/19116/

▶「HR FUTURE CONFERENCE 2025 in TOKYO」特設サイトはこちら！

https://event-page.jp/hrfc

■出展の背景

近年、人手不足といった企業の内的要因や、人事の働き方改革、コロナ禍を経た業務のオンライン化、アウトソーシングサービスの認知拡大といった外的要因により、採用代行が広がりを見せています。

これまで大手企業を中心にサービスを導入いただいていましたが、この動きは中小企業にも波及しており、人事専任担当者の不在といった深刻な人手不足が状況を加速させ、採用代行サービス需要の裾野が拡大しています。

アールナインでは、このようなお客様の声に応える形で月額定額型採用代行(RPO)「人事ライト」をリリースし、より皆様へ知っていただける機会として、リアルイベントへの出展に踏み切りました。採用代行サービス業界16年の歴史を持つリーディングカンパニーであるアールナインが、約10年ぶりにリアル展示会へ出展し、採用のノウハウや過去事例に基づく知見をお伝えします。

■人事を支えるもうひとつのチーム 月額定額型採用代行(RPO)人事ライトとは

「人事ライト」は、1カ月単位でリーズナブルに導入できる、月額定額型の採用代行(RPO)サービスです。

新卒・中途を問わず、スカウト送信や面接調整などの採用実務を、人事・採用経験者1,500名からなるプロチームが支援します。採用の計画から母集団形成、選考、改善まで、採用の一連の流れの中で必要な業務に注力して支援を届ける伴走型サービスです。

当日は特設ブースにて、採用の各フェーズにおけるノウハウや、導入企業の事例についてご案内します。

これまでは特に、採用のノウハウ不足や実務の工数不足にお悩みの方や、採用実務を兼任されている方へご支援させていただきました。ご来場のみなさまとお話しできる機会を心よりお待ちしております。

■株式会社アールナイン 会社概要

～人が介在することで、【活き生き】と働ける世界を～

採用、人材育成、社員の定着など企業が抱える様々な課題を人事・採用・教育など各分野で豊富な経験を持つ当社の人材プロフェッショナル（約1,500名）が介在して解決。個人や組織の選択肢、可能性が広がるよう支援します。企業のお悩みに合わせたサービス提供で2009年の設立以来、約800社の企業と取引があります。

社 名：株式会社アールナイン（R09） https://r09.jp/

代 表：長井 亮(ながい りょう)

設 立：2009 年 7 月 10 日

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 35階

事業内容：採用コンサルティング、採用実務アウトソーシング、社外面談代行、教育研修

国際キャリアコンサルティング協会運営（https://icca-japan.or.jp/）

T E L：03-6205-4499

F A X：03-6800-2033

E -MAIL：r09-press@r09.jp